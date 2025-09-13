Nuevo paso para ampliar el recorrido visitable del Teatro Romano de Málaga: la Junta licita las obras

La Junta da un nuevo paso para ampliar el recorrido visitable del Teatro Romano de Málaga. La Consejería de Cultura y Deporte ha publicado la licitación de las obras de adecuación, con un plazo de ejecución fijado en cinco meses y un importe de más de 147.000 euros.

Gracias a estos trabajos se pretende mejorar la conservación, adecuación y ampliación del recorrido, con una nueva zona accesible en el entorno del ‘aditus’ sur.

Asimismo, se busca facilitar la comprensión completa del monumento en sus distintas etapas, como espacio escénico, como antiguas termas y como factoría de salazón.

La actuación se va a llevará a cabo en el entorno de la ‘scena’ y del ‘aditus’ sur del Teatro y en la zona existente encima y lateralmente de las piletas existentes bajo la calle Alcazabilla, según ha apuntado la Junta en un comunicado.

Este espacio se encuentra hoy en día sin uso, siendo a través del ‘aditus’ sur por donde se accede actualmente a la visita del Teatro, y es el recorrido de paso de los visitantes hacia la zona superior de las gradas.

Las excavaciones en la zona sureste del monumento, bajo la calle Alcazabilla, han puesto de manifiesto la existencia de unas piletas de fabricación de ‘garum’, pertenecientes a una factoría que se desarrolló sobre esta zona una vez que el teatro cayó en desuso.

También se hallaron restos de pavimentos de ‘opus spicatum’ pertenecientes a las termas republicanas anteriores a la construcción del teatro.

El monumento está fechado inicialmente en época augustea (siglo I). De construcción mixta, por un lado, aprovecha parte de la ladera y, por otra, crea una terraza artificial para apoyar las gradas.

Es semejante en dimensiones a otros teatros como los de Itálica (Santiponce), Acinipo (Ronda) y Baelo Claudia (Tarifa) y con características relativamente parecidas, muy cercanas al modelo clásico propuesto por Vitrubio.

Graderío

El Teatro Romano de Málaga conserva más de la mitad de su graderío. La ‘orchestra’, flanqueada por ambos ‘aditus’ (entradas), mantiene su suelo de placas de mármol en muy buenas condiciones y tres escalones de mármol para la ubicación de sillares pétreos.

Fue declarado monumento histórico-artístico por el Decreto 852/1972, de 16 de marzo, por lo que en virtud de la Disposición Adicional Primera de la Ley 16/1985, de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español tiene la consideración de Bien de Interés Cultural, y en virtud de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía se encuentra inscrito en el CGPHA como BIC con la tipología de monumento.