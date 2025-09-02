El coste de traer la Comic-Con a Málaga: solo la Junta de Andalucía aporta 2,5 millones de euros

El festival San Diego Comic-Con Málaga se celebrará del 25 al 28 de septiembre en el FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) en su primera edición fuera de Estados Unidos. El proyecto aterriza en la ciudad gracias al patrocinio de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, que aportarán más de tres millones de euros para la celebración de la cita.

La organizadora del evento en España es la agencia Dentsu Spain, S.L.U, a la que la Junta ha adjudicado la contratación de los servicios necesarios para garantizar la participación de la comunidad autónoma en Comic-Con Málaga 2025.

La Comic-Con es uno de los acontecimientos culturales más reconocidos a nivel mundial. Su origen se remonta a 1970 en San Diego, donde empezó como una pequeña reunión de fans del cómic y, tras más de medio siglo, se ha consolidado como un fenómeno global que atrae a más de 130.000 asistentes cada año.

Grandes estudios como Marvel, DC, Disney o Netflix utilizan este escaparate para presentar en primicia tráilers, películas o series, generando una expectación mediática sin precedentes. Además, reúne a estrellas de Hollywood y a creadores de prestigio que refuerzan el atractivo del evento, según se detalla en el documento de contratación.

La organización prevé más de 70.000 visitantes únicos y la participación de unas 400 empresas procedentes de una veintena de países.

La aportación asciende a 2,5 millones de euros (sin IVA), según figura en la resolución administrativa publicada en el Perfil del Contratante, al amparo del artículo 168 de la Ley de Contratos del Sector Público, que permite adjudicar de forma directa por razones de exclusividad.

Además de la aportación autonómica, el Ayuntamiento de Málaga, a través de la sociedad municipal Promálaga, será patrocinador destacado de Comic-Con 2025. Según el documento de licitación, el presupuesto base de licitación se fija en 800.000 euros (sin IVA).

La Junta de Andalucía ha justificado su inversión en la Comic-Con por el alto potencial turístico y económico que supone vincular la marca Andalucía a un evento de estas características. Se estima un impacto económico de 29 millones de euros solo en gasto turístico derivado de los asistentes, que tendrán una estancia media de 3,8 días y un gasto de 157 euros diarios.

A ello se suma la actividad de los profesionales del sector audiovisual, cultural y creativo, cuyo desembolso medio diario supera los 380 euros. El efecto total sobre la economía local, incluyendo restauración, alojamiento y transporte, se complementa con la creación de hasta 250 empleos temporales, con un impacto directo en salarios que se aproxima a los 850.000 euros, según se detalla en el pliego.

Además, la organización calcula un retorno mediático superior a los 38 millones de euros, repartidos entre prensa convencional, medios digitales y redes sociales, donde el evento contará con una fuerte presencia de influencers y personalidades internacionales.

Espacios

El contrato con Dentsu prevé diferentes espacios en el festival que refuercen la marca Andalucía, como una amplia zona de stands temáticos, talleres especializados y espacios para charlas en los que la comunidad podrá mostrar su potencial en sectores como el audiovisual, los videojuegos, la ilustración o el cómic.

En él participarán clústeres como Andalucía Film Office o Land Cluster, con el objetivo de posicionar la región como destino de rodajes y producción audiovisual.

En paralelo, se habilitará un espacio exclusivo en la Zona Village, con una construcción efímera de dos plantas y 128 metros cuadrados.

La planta baja se destinará a reuniones de negocio, mientras que en la superior se organizarán encuentros con personalidades internacionales del cine y el videojuego. Un gran mapa de Andalucía exhibirá los rodajes realizados en la comunidad, acompañado de pantallas con trabajos de productoras locales.

También se lanzará una plataforma digital de networking que permitirá a empresas y profesionales conectarse antes, durante y después del evento. Cuatro cabinas repartidas por el recinto ofrecerán información sobre las pymes andaluzas, y se organizarán mesas redondas y paneles en los auditorios principales, con capacidad para 400 asistentes y retransmisión en directo.

Más allá del componente económico, la Junta de Andalucía subraya que Comic-Con Málaga permitirá reforzar la diversificación y desestacionalización turística. "La elección de septiembre, mes de menor afluencia tras el verano, contribuirá a prolongar la temporada turística con una oferta cultural innovadora".

Asimismo, el evento prevé un fuerte impacto en la internacionalización empresarial, ya que se prevé la participación de al menos 120 pymes andaluzas que podrán acceder a nuevos mercados, establecer contactos y generar acuerdos comerciales. Según la organización, se celebrarán más de un centenar de reuniones profesionales durante la feria.

La cita también incluye un componente de responsabilidad social, con colaboraciones solidarias como la donación de 15.000 euros a la asociación Legionelas 501 para la entrega de juguetes en hospitales, o los 5.000 euros destinados a la asociación malagueña Un niño y una sonrisa. Además, se contará con la participación de colectivos locales como HALLYU, que fomenta la integración juvenil a través del K-pop y la danza.

Estrellas invitadas

A pocas semanas de la cita, apenas quedan entradas disponibles. Se adquieren a través de VivaTicket, ticketera oficial del evento, con un precio de 50 euros más gastos de gestión. Sin embargo, ya solo es posible comprar el pase para el primer día del evento, jueves 25 de septiembre.

La organización aún no ha desvelado la programación completa de San Diego Comic Con Málaga, pero ya se conocen varios invitados estrella confirmados, como es Jim Lee, actual presidente, editor y director creativo de DC, "una auténtica leyenda del cómic, un maestro del trazo dinámico y la mente creativa que da forma al Universo DC".

También acudirán el actor hispano-británico Taz Skylar, conocido entre otros trabajos por su papel en la serie de Netflix 'One Piece', y el guionista y productor estadounidense Jeph Loeb, autor de referencia en el mundo del cómic.

Además, el festival ha desvelado algunas de las marcas internacionales que estarán presentes en Málaga: la empresa japonesa de entretenimiento y videojuegos Nintendo, Funko, Bandai Namco y Nickelodeon, entre otros.