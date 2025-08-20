Juanlu Montoya, alto y claro sobre las críticas por su concierto en la Feria de Málaga: "Hice 14 canciones en una hora"

La noche de este martes de la Feria de Málaga en el Auditorio Cortijo de Torres fue algo improvisada tras la baja del mítico grupo Camela por enfermedad. Al parecer, Dioni, uno de sus integrantes, se encuentra con una grave faringitis que le imposibilitó poder actuar ante el respetable malagueño.

Si bien, la organización se puso manos a la obra para localizar rápido a un posible suplente que, finalmente, acabaron siendo dos: Juanlu Montoya y Pitingo, que acompañaron en la velada a la artista local Encarni Navarro.

Aunque el auditorio registró grandes datos de aforo (a simple vista solo faltaba por completar la zona alta de la grada sobre las 23.30 horas) y el público se mostró entregado durante el concierto de Juanlu Montoya, algunas voces se mostraron críticas en redes sociales con la actuación del cantante, quien no ha dudado en dar una respuesta.

En un vídeo que se ha hecho viral en TikTok, muchas personas comentan que Juanlu no estaba del todo afinado, aunque algunos de ellos reconocen que no es habitual en él, que lo han visto en directo otras veces y que nunca le había pasado algo así.

En este sentido, Montoya ha explicado a todos aquellos que lo ven desafinado en el vídeo que está de acuerdo en que "hay partes semitonadas", pero recalca que le habían dado "solo una hora" y que en ese tiempo decidió meter "14 canciones, una detrás de otra, sin parar".

"Al final tenía la voz muy cansada, aparte de que mi escucha no era muy buena, pero bueno, como criticar sin haber ido es gratis, pues dadme caña ahí bien", ha escrito el cantante, que ha recibido el apoyo de sus seguidores, quienes le han insistido en que disfrutaron mucho en el concierto y que "no tiene que dar explicaciones".

Montoya no pierde el sentido del humor pese a los mensajes malos y en el post también ha debatido con una usuaria llamada Raquel, quien al parecer se dedica a la música y quien le dedicó al artista unas malas palabras. "Raquel, he visto que eres cantante, tengo curiosidad por escucharte porque debes ser una fuera de serie... Yo como ves, no lo soy, mi fuerte es ser buena gente y no criticar a otros compañeros", le espetó el artista.

Cabe recordar que Montoya dejó unos días de descanso en la playa para actuar "como artista de guardia" y venir a Málaga para actuar en su feria. Este miércoles volverá a repetir en la provincia con un concierto programado a las 0.00 horas en la Feria de Antequera.