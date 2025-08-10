Kerem Bürsin vuelve a Málaga con un motivo solidario: se enamoró de la provincia gracias a Antonio Banderas

El actor turco Kerem Bürsin vuelve este domingo a la provincia de Málaga, uno de sus destinos favoritos en los últimos años. El motivo no es otro que la gala solidaria de la Fundación Starlite, encabezada por Sandra García-Sanjuán y su íntimo amigo Antonio Banderas, año tras año en Marbella.

En la citada gala, que se celebrará esta noche, el turco recibirá el premio Influencia 2025 de la Fundación Starlite, en reconocimiento, dicen, "a su forma poderosa y consciente en que utiliza su plataforma para inspirar un cambio positivo en la sociedad".

"Kerem, más allá de su éxito como actor, se ha convertido en un verdadero defensor de la

igualdad y la sostenibilidad. Como primer embajador nacional de la campaña HeForShe de ONU Mujeres en Turquía, ha ayudado a movilizar a hombres y niños para que apoyen la igualdad de género. También eres embajador de buena voluntad de Unicef", han indicado en sus redes sociales desde la Fundación Starlite.

Bürsin debe estar de lo más feliz por volver a la provincia de Málaga, una ubicación que adora, en parte, gracias al actor Antonio Banderas, quien lo ha acercado a tradiciones como la Semana Santa, invitándole a un balcón en la calle Larios en 2022.

La dupla actoral disfrutó del Jueves Santo malagueño con otras estrellas como Cayetana Guillén-Cuervo, quien copresentará la gala de esta noche. Aquel año, Bürsin se dejó ver entusiasmado por la procesión de las cofradías, en una jornada brillante, consciente de que estaba ante uno de los días grandes de la ciudad.

Ya visitó el Festival de Cine

La realidad es que no se sabe quién enamoró más a quién. Si el turco Kerem Bürsin a Málaga, o Málaga al actor. El protagonista de Love is in the air también estuvo un fin de semana en marzo de 2022 en la capital con motivo de la inauguración de la 25º edición del Festival de Cine de Málaga.

En la alfombra roja, en el Martín Carpena, fue sin duda el más deseado, especialmente por el público femenino, que gritaba su nombre allá por donde iba. El joven actor, pese a no saber español, chapurreaba algunas palabras con la prensa, a la que atendió con especial atención y cariño.

El actor aprovechó aquella vez muy bien su estancia en Málaga. Lejos de acudir solo al Festival, se le pudo ver disfrutando de la música en directo en los Baños del Carmen, firmando barriles en El Pimpi, y en el Teatro del Soho CaixaBank viendo Company, la exitosa obra de Banderas, donde pudo ver al malagueño en el papel de protagonista.

Hace años Kerem Bürsin confesaba en sus redes sociales que conocer a Antonio Banderas fue todo un sueño para él porque es ese actor que él ha seguido desde pequeño. "Crecí con Banderas", contó.

El pasado 2024 también confesó que espera "con ansias" poder participar en una producción española, ya que estaba estudiando castellano para volver pronto a España, esta vez trabajando en el rodaje de un filme con el guion que él mismo había escrito.

En una entrevista con EFE, Bürsin manifestó que en 2022 tuvo la suerte de realizar un cameo en la película de Santiago Segura A todo tren 2, y que en un par de ocasiones le han ofrecido tener un papel en el cine español, aunque por razones de agenda "no ha podido ser".