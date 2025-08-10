Antonio Banderas cumple 65 años: emocionado con el Teatro del Soho y Sohrlin e ilusionado con la boda de su hija

Cuando uno sopla las velas de su 65 cumpleaños, la imagen más común es la de una vida tranquila: viajar, dormir la siesta o pasar más tiempo con la familia tras la jubilación. Pero el incansable todoterreno malagueño, Antonio Banderas, que alcanza esa cifra este domingo, 10 de agosto, lo vive de una forma radicalmente distinta.

Tras algún susto de salud, como el infarto que sufrió en su casa de Londres en 2017, que le hizo recapacitar mucho, el actor malagueño atraviesa uno de sus mejores momentos, con una forma física envidiable alejada de los quirófanos y una agenda repleta de proyectos, gran parte de ellos en su Málaga natal.

Entre todos, destaca el Teatro del Soho CaixaBank, su gran sueño hecho realidad el 15 de noviembre de 2019. Desde su inauguración, el espacio ha acogido montajes como A Chorus Line, Company —donde también fue protagonista—, Tocando nuestra canción, Gypsy (actualmente en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid) o la coproducción con Emilio Aragón y Estudio Caribe, Godspell, que regresará en breve al Soho.

Precisamente Gypsy ha sido uno de sus grandes triunfos recientes. En los Premios Talía, otorgados por la Academia de Artes Escénicas de España, arrasó al conseguir los cuatro galardones a los que estaba nominada. Banderas, que dirigía y producía la obra, recibió además el Talía de Honor por su trayectoria.

Los últimos meses también han estado marcados por otro de sus proyectos en Málaga: Sohrlin, un ambicioso espacio cultural impulsado junto a Domingo Merlín para formar, producir y exhibir. Aunque avanza a un ritmo pausado, cada paso es firme. “Trabajamos con pensamientos muy realistas. La escuela necesita tiempo, porque todos los programas los tiene que diseñar gente de mucho prestigio”, explicaba el actor recientemente a EL ESPAÑOL de Málaga.

En este espacio se representa actualmente Imagine. El camino de los sueños, un espectáculo al que se ha incorporado la voz de Banderas como narrador y que está cosechando un gran éxito por su mensaje inspirador y emotivo.

A esta faceta artística se suma su papel como empresario en el ámbito local. Actualmente cuenta con siete restaurantes en la provincia —El Pimpi, Atrezzo, Tercer Acto, La Pérgola del Mediterráneo, La Barra de Doña Inés, Maschera y Doña Inés—, todos ellos en pleno funcionamiento. Sin embargo, llegar a este punto no ha sido fácil. “Salvo El Pimpi, todos han estado en pérdidas hasta el tercer año. Eso de que ‘El Banderas’ gana en los restaurantes lo que pierde en el teatro es mentira. La hostelería es probablemente el negocio con un margen más pequeño de todos”, confesaba a este medio.

El cine, su primer amor

Aunque su vida está muy vinculada a Málaga, el cine sigue siendo su origen y su motor. Hace solo unos días fue visto paseando por Hyde Park con su perra, Gypsy, llamada así por su último musical. El motivo de su estancia en Londres era laboral: se encuentra rodando una película junto a la actriz irlandesa y Úrsula Corberó.

Según adelantó Jaleos, la trama —aún rodeada de misterio— gira en torno a una pareja separada que busca concebir un hijo como donante de médula para su otro hijo enfermo.

Agradecido y en plenitud

Banderas también ha querido celebrar su cumpleaños con sus seguidores. En Instagram compartió un mensaje que resume su filosofía: “Hoy cumplo 65 años y me detengo un instante para dedicarle una sonrisa al camino recorrido, abandonarme agradecido a mi presente y, desafiando a las matemáticas y al paso del tiempo, felicitarme por seguir siendo joven”.

En lo personal, este año le depara uno de los momentos más especiales: la boda de su hija Stella del Carmen con Alex Gruszynski, su amigo de la infancia. Salvo sorpresa, no será en Málaga, todo apunta a que la ceremonia se celebrará en la Ribera del Duero.

A sus 65 años, Antonio Banderas ha cumplido infinidad de sueños, sigue trabajando para alcanzar nuevos y disfruta de una vida plena junto a su pareja y su familia. Todo lo que muchos desearían para sí al llegar a esta etapa. ¡Feliz cumpleaños!