Este es el primer invitado confirmado para Comic-Con Málaga 2025: salen nuevas entradas a la venta

El festival San Diego Comic-Con prepara su desembarco este 2025 en Málaga. Varios meses después de su presentación, el evento ha anunciado su primer invitado estrella, una figura internacional muy conocida en el sector. Además, ampliará la venta de entradas para poder acoger a más fans en la cita.

La extensión europea del evento de cultura pop más icónico del mundo se celebrará del 25 al 28 de septiembre de 2025 en el FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga). Tras vender todas las entradas disponibles en cuestión de horas, el festival ofrece ahora una segunda oportunidad para aquellos que no pudieron conseguirla.

Las nuevas entradas se pondrán a la venta el miércoles 25 de junio a través de VivaTicket, ticketera oficial del evento y se mantendrán el mismo proceso de compra y precio que las anteriores, 50 euros más gastos de gestión. Para garantizar un acceso justo y evitar la reventa, todas las entradas son personales e intransferibles.

Este anuncio se complementa con el primer invitado internacional confirmado: "una auténtica leyenda del cómic, un maestro del trazo dinámico y la mente creativa que da forma al Universo DC". Se trata de Jim Lee, actual presidente, editor y director creativo de DC, que estará presente en la primera edición de San Diego Comic-Con Málaga.

Lee acumula numerosos reconocimientos, entre ellos un premio Harvey y un Inkpot. Además, en 2024 ingresó en el Salón de la Fama del Cómic Will Eisner. En 1992, fundó su propia productora, WildStorm Productions, y cofundó Image Comics, una potente editorial de cómics que rápidamente se convirtió en la tercera más grande de Norteamérica. Desempeñó un papel clave en el relanzamiento del Universo DC con The New 52, una renovación audaz que reinventó sus historias para toda una nueva generación de fans.

Durante las próximas semanas se revelará la ubicación de las Fanzones para que los fans puedan realizar el intercambio de sus entradas de manera escalonada, evitando colas innecesarias. Para aquellos que no hayan podido realizar antes el intercambio de la entrada por la acreditación, se habilitarán zonas a la entrada de FYCMA para que puedan hacerlo el mismo día del evento.

Según aseguran desde la organización, se irán desvelando más detalles sobre el contenido así como el mapa del recinto o cómo llegar a él, y otra información útil para facilitar la experiencia del asistente durante su estancia en Málaga.

¿Qué supondrá este festival en Málaga? Se estima que este acontecimiento tenga un impacto económico y mediático mundial que superará los 30 millones de euros, con 300 horas de contenido exclusivo.