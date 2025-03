Una ruta de cine por Málaga: los lugares de la ciudad en las que se grabaron las películas y series más famosas

Málaga es un destino conocido en el ámbito tecnológico y turístico. La provincia se ha convertido en uno de los lugares más atractivos de España para visitar e incluso vivir, y también es ya un lugar reconocido en el mundo audiovisual. Sus calles se convierten en el escenario de películas, series o anuncios publicitarios.

Por la capital pasaron el año pasado Netflix, Amazon, TVE, Cuatro, La Sexta, Canal Sur y un largo número de productoras. Málaga Film Office, un proyecto creado para facilitar la producción de contenidos audiovisuales en la ciudad, atendió más de 500 proyectos audiovisuales en 2024.

Los rincones más emblemáticos de la ciudad que han sido testigos de grandes proyectos cinematográficos y transformados en escenarios de conocidas películas y series. Con motivo de la 28º edición del Festival de Málaga, la capital se viste de gala para recordar los lugares que forman parte de películas y series muy reconocidas.

Un autobús movido con energía sostenible de Repsol ha sido el encargado de recrear un 'tour' guiado por los principales rincones de la ciudad que han sido testigo de películas y series con varios recorridos este lunes y martes. "Es una actividad que ha tenido mucho éxito y que nos planteamos repetir el próximo año", cuenta Ana Bella García, Gerente de Patrocinio de Repsol.

Museo Pompidou Málaga

Vista del cubo del Pompidou.

Es uno de los escenarios de 'La chica de la nieve' de Netflix, basada en la obra de Javier Castillo. Ya que la ambientación de la serie es la ciudad de Málaga, múltiples localizaciones guardan relación con esta producción. El cubo del Pompidou se puede ver en el cuarto episodio de la primera temporada, además de planos generales del Muelle Uno como cuando Miren corre por el puerto.

Gran Hotel Miramar

Gran Hotel Miramar.

Este punto es el lugar de rodaje de varios episodios de la cuarta temporada de The Crown en Netflix. El palacio sirve como localización para la Sudáfrica del Apartheid. Se construye en el año 1928 por el arquitecto malagueño Fernando Guerrero Strachan. Fue un hotel convertido a hospital durante la Guerra Civil y tras estar cerrado durante más de 50 años, reabre en el año 2016 con una propuesta de gran lujo.

Subdelegación del Gobierno en Málaga

Subdelegación del Gobierno en Málaga.

La actual sede de la Subdelegación del Gobierno en Málaga fue un hotel diseñado por Fernando Guerrero Strachan. En el año 2022, se usó como localización para el rodaje de la película española Caleta Palace, ambientada en la ciudad de Málaga durante la Guerra Civil vista a través de una fotógrafa noruega.

Plaza de la Merced

Una imagen de archivo de la plaza de la Merced. Ayuntamiento de Málaga

La Plaza de la Merced es el escenario del documental Genious Picasso, producido por National Geographic y protagonizado por el actor malagueño Antonio Banderas.

Catedral de Málaga y plaza del Obispo

Una turista fotografía la Catedral de Málaga.

La Catedral de Málaga es la ubicación utilizada para el rodaje de Warrior Nun, de Netflix, además de El puente de San Luis Rey (2003), una producción donde se convierte en un templo del Virreinato del Perú en el siglo XVIII y que contó con Robert de Niro. Además, la Plaza del Obispo se transforma en una ciudad brasileña durante el rodaje de We were the lucky ones de Disney+, que trata sobre una familia judía que escapa del holocausto.

Playa de la Misericordia

La playa de la Misericordia en Málaga.

Esta playa se transforma en Vallauris, localidad del sur de Francia donde Picasso residió en los años 40 del siglo XX y donde aprendió alfarería. Aquí se grabó parte del documental Genious Picasso de National Geographic protagonizado por Antonio Banderas.

Palacio de la Aduana

El Museo de Málaga está ubicado en el Palacio de la Aduana.

Este palacio es ahora el Museo de Málaga, el más grande de la ciudad. Se convirtió en la Ciudad del Vaticano durante la producción de Warrior Nun, de Netflix.