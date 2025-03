Elena Martín, Premio Málaga Talent: "En la industria siento que existe un machismo muy estructural de perspectiva"

El Premio Málaga Talent del 28 Fesival de Málaga se lo ha llevado la directora Elena Martín. Como ya es tradición, la cineasta ha sido la protagonista de un encuentro este martes, donde ha reflexionado sobre su trayectoria y la industria del cine, asegurando que todavía tiene "una mirada muy conservadora".

Con respecto al galardón ha asegurado que para ella "esto es un voto de confianza. Sentirse respaldada por el propio sector es algo súper importante", ha agradecido Martín, que ha asegurado que le tiene "muchísimo respeto" al certamen y le hace "muchísima ilusión" el reconocimiento.

Ese apoyo de la industria es especialmente relevante en una sociedad en la que, bajo su criterio, "la mirada todavía es muy conservadora y, según qué cuentas, asusta muchísimo". Su estilo, desarrollado en películas como la premiada en Cannes 'Creatura', se ha caracterizado justamente por la crudeza en la que retrata la sexualidad femenina.

"Siento que existe un machismo muy estructural de perspectiva, una moral muy rígida de lo que es apto y lo que no, lo que es interesante y lo que no", ha reflexionado Martín: "Todavía hoy se reduce la mirada femenina a algo íntimo y se considera una película de gangsters algo universal. Es muy cansado y poco interesante".

La cineasta tiene una relación especial con el Festival de Málaga, porque fue en él donde estrenó su ópera prima Júlia ist, con la que fue reconocida en la sección Zonazine: "El primer recuerdo que tengo es llegar en la furgoneta con el equipo, y no me esperaba que nada que lo que iba a pasar aquí fuera tan importante para nosotras", ha recordado.

"A mí me dio la oportunidad de empezar a trabajar. Me siento muy afortunada de todo lo que he tenido la oportunidad de hacer en este poco tiempo", ha indicado la joven cineasta barcelonesa.

Cuestionada por Vigar sobre su carácter "renacentista", Martín ha asegurado que lo que le gusta es "comunicarse" y "contar historias", sea de la forma que sea: "A veces siento que hay historias que lo mejor que puedo hacer es comunicarlas desde un lugar y otras desde otro", ha compartido.

"Me gusta mucho también participar en las historias de los demás", ha contado la también actriz, que sin embargo no ha recomendado la experiencia de ocuparse tanto de la escritura como de la interpretación de un personaje, como hizo ella en Creatura.

Ha adelantado que no volverá a repetir esa doble labor en su próximo proyecto, del cual no ha podido adelantar mucho: "Estoy muy al principio, empezando a escribir. Tengo muchas ganas de explorar el género. No sé de qué manera, pero estoy explorando el universo violento", ha zanjado.