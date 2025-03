Empezar de cero 'Muy lejos': el nuevo viaje interior de Mario Casas se muestra en Málaga

'Muy lejos' ('Molt lluny', título original en catalán) es el nuevo viaje interior de Mario Casas, y no es un viaje cualquiera. Es un viaje por la biografía del cineasta catalán Gerard Oms, una película, la primera que firma, presentada en el Festival de Málaga este domingo.

La ópera prima de Oms, entrenador de intérpretes, comienza con el personaje central en Utrecht (Países Bajos) porque su equipo de fútbol, el Espanyol, juega allí. Yendo al aeropuerto para volver, decide no hacerlo. Tira su cartera a una papelera, el billete de avión dentro, y se queda. Descartado el viaje exterior, comienza el viaje interior.

Dice Oms en conversación con EFE que la historia "empieza con una huida". "Yo -es una historia biográfica- huyo de un lugar en el que me asfixio, en el que no estoy feliz, no estoy bien, y en la huida, encuentro. Encuentro anonimato, espacio, humildad, gente a la que había prejuzgado, y todo esto me ayuda. Es una huida que se convierte en una búsqueda para proporcionar respuestas", añade.

Casas sostiene la película (compite en el Festival de Málaga) en un alarde de trabajo actoral. Indica que para construir el personaje (Sergio es su nombre) se basó en la vida de Oms, aunque no al 100 %, pero sobre todo se basó en un proceso propio de "encontrar quién eres".

Va levantándose así un "ritual de paso", que es lo configura 'Muy lejos'. "El viaje de verdad empieza después", tras el final del largometraje, apunta el cineasta.

La amistad actor-director

¿Sintieron pudor cineasta e intérprete durante la creación de 'Muy lejos'? Oms responde que encararon el trabajo Mario y él "desde el amor".

"Mario y yo somos amigos, hablamos mucho de cine y de la vida, y cuando hay un espacio de cuidados y de respeto, me desnudo y le digo a Mario que ése era yo y que me pasaba esto, y él contesta que lo va a contar", profundiza.

La intimidad asoma como material fílmico. Casas y Oms lo pulieron con trabajo, trabajo y trabajo. Y con honestidad. Dice el actor barcelonés que ha compartido con el cineasta novel cinco años, y no sólo en relación cineasta-intérprete, sino además profesional-maestro. Oms ha sido su entrenador actoral este tiempo.

La sinceridad, la disciplina y la fe desembocaron en un personaje en busca de su identidad, que sufre por ello, perdido y desorientado en una ciudad ajena, bajo un cielo siempre gris, acaso acompañado, aunque desde la desconfianza, por el personaje que interpreta David Verdaguer.

Afirma el protagonista de 'El secreto del orfebre', película estrenada hace pocas semanas, un registro completamente distinto, que ha sido "un honor poner cuerpo, ojos y voz a lo que Gerard vivió en su día, que es, por cierto, algo universal".

Ahora toca ver la respuesta del público en el Festival de Málaga, lo que a Oms, primerizo, le provoca sentirse "sobrepasado". Mario Casas, 38 años, acumula mucha experiencia ya. Niega que esté en estado de gracia en un momento en el que no para de rodar. Lo que sucede es que dedica a su profesión mucho trabajo, dice.

Oms lo corrobora: "Mario se enfrenta a los personajes desde un seguridad y una exigencia increíbles, sea el tipo de personaje que sea, sea el tipo de película que sea".