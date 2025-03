'Bala perdida', la última canción del malagueño Fran Perea, un homenaje a su padre que abre un nuevo capítulo en su carrera

Algunas historias llegan sin buscarlas, y así ocurrió con Fran Perea y Lenny, el personaje que interpretó en Retorno al hogar que terminó marcando su vida de una manera inesperada. Sin esperarlo, aquel papel dejó una huella tan profunda en su vida, hasta el punto de inspirar Bala perdida, su nueva canción, inspirada en Lenny en memoria de su padre.

El sencillo, que rinde homenaje a su padre, José Joaquín Perea, llegó tras su fallecimiento, ocurrido solo días después de que el actor se subiera al escenario por primera vez como Lenny. Desde entonces, ese personaje ha quedado ligado a su historia personal, convirtiéndose en un símbolo de recuerdo y resiliencia.

Pero Bala perdida es más que un tributo. Con ella, Perea abre un nuevo capítulo en su carrera musical, transformando el dolor en arte y presentando así la esencia de su próximo álbum, El hombre invisible.

Esta nueva canción habla de la perseverancia, de echar a volar, de sobreponerse a los golpes de la vida, de la resiliencia y de la familia. Una canción que el propio artista define como “especial” porque su padre “era una persona muy especial”.

Al mismo tiempo, Lenny siempre será especial porque es el noveno personaje de la carrera de Pereza y forma parte de la obra Retorno al hogar de Harold Pinter. El malagueño le dio vida entre 2022 y 2024 en un montaje dirigido por Daniel Veronese. En la obra se muestra como Lenny tiene una relación especial con su padre, papel que fue interpretado por Miguel Rellán.

La primera vez que Perea se subió a un escenario como Lenny fue en enero de 2023, y llevaba apenas cinco días actuando cuando falleció su padre. La función se suspendió un día, pero después Perea regresó al trabajo, continuando con la función diaria, en la que debía decir más de treinta veces la palabra 'padre'.

Con Bala perdida comienza una nueva etapa para el artista malagueño, ya que es la carta de presentación de su próximo álbum, El hombre invisible. La canción esconde una historia, un personaje y un mensaje a su padre, pero el título también encierra una pequeña reflexión. “Una Bala perdida es la que no sabes a dónde va, no sabes si va a rebotar en algún sitio... Es como la vida, que es imprevisible, hoy está y mañana no, no se sabe. ¿Dónde está esa bala?”, según el artista.

Málaga y Fran Perea

Si algo caracteriza a Fran Perea es haber llevado por bandera a Málaga y con la portada de este tema lo vuelve a demostrar. El elemento principal de esta portada es La Farola de Málaga, ya que hace alusión a los orígenes del artista y a su tierra.

Otros elementos que también están presentes en la imagen son el reloj en segundo plano está atravesado por una bala justo en el número 9, una cifra que cobra gran importancia en esta canción. Cronológicamente, Lenny es el personaje número 9 interpretado por Fran de entre la selección de personajes elegida para El hombre invisible, además, es la hora en la que el corazón de su padre dejó de latir.

Por otro lado, también está la luz del faro que marca el camino para seguir, según explican en un comunicado. El color amarillo simboliza la prosperidad, la unión familiar y el rayo de esperanza. El azul evoca al cielo y al mar, volvemos a los orígenes y a Málaga. El rojo y negro muestran la dureza del momento y contrastan con la calma del azul y amarillo.

José Joaquín Perea

Cabe recordar que el padre del malagueño, José Joaquín Perea, era un hombre también muy vitalista, generoso y alegre, muy comprometido con sus ideales. Durante su vida dejó huella en el avance de la Educación pública, la Igualdad y la defensa de la Memoria Histórica en Málaga.

Perea es el fundador de la actual INCIDE, desarrolló su carrera como profesor en varios institutos andaluces, en Málaga, en concreto, en los IES del Puerto de la Torre y Reyes Católicos de Vélez Málaga, formó a nuevas generaciones de maestras y maestros en la Universidad de Málaga y ocupó puestos de responsabilidad en la Delegación de Educación y en el área de Educación de la Diputación de Málaga en programas de integración de la población extranjera en el sistema educativo público, entre otros asuntos. Además, trasladó a sus hijos el amor por el teatro, la música, la literatura y el arte, en general, por la Cultura.