María Peláe, sobre su concierto de pago en la Feria de Málaga: "Esto no es decisión mía"

La Feria de Málaga está a la vuelta de la esquina y apenas una semana antes de su arranque ya empieza a conocerse su programación, en la que, como siempre, prima la música. El foco central de conciertos está en el Auditorio Municipal, donde cada noche de estas fiestas, desde hace décadas, actúa un artista. Este año, el cartel lo conforman rostros como Chenoa, Carlos Baute o José Mercé.

Así, el concierto 'cumbre' es el de la última noche, con la malagueña María Peláe y la joven revelación Marta Santos como anfitrionas. Sin embargo, aunque prácticamente siempre todos los conciertos de la feria habían sido gratis, este requerirá la compra de una entrada por 25 euros, algo que no ha hecho demasiada gracia a los seguidores de ambas artistas.

Esta polémica surgió en el año 2022, cuando el Ayuntamiento fijó como conciertos de pago los de los dos grandes nombres de la edición, el de la cordobesa India Martínez y el del artista Maka. En concreto, en el caso de India, esta ya tenía un concierto anunciado en Málaga que reubicaron durante la feria, algo que tampoco agradó a sus fans, que consideraban que no estaban pagando por el mismo espectáculo --con el malestar que causa aparcar en feria o el ruido de los 'cacharritos'.

En ese momento, la concejala de Fiestas, Teresa Porras, defendió que "todo es gratis excepto dos. Contratamos a más de 100 artistas gratuitos. Me parece una migaja", dijo, "Grupo Mundo es quien elige a los artistas que considera convenientes para la oferta". A la pregunta de si este modelo de conciertos iba a cambiar para las próximas ferias, comentó que esta opción no estaba "dentro de su cabeza".

Sin embargo, en 2023 no hubo conciertos de pago pese a tener algunos nombres en tendencia. Antoñito Molina y Camela fueron los conciertos que movieron a más público, pero nadie tuvo que comprar entrada para ver al gaditano ni al clásico grupo. En el caso de este 2024, sí habrá que pagar, como decíamos, para disfrutar de Peláe y Santos.

En este sentido, María Peláe ante el malestar del público, ha declarado en su cuenta oficial de Instagram que "como malaguita que soy, quiero que seáis y para mí es importante decirlo, que es un concierto en la feria y con entrada (enlace en mi web) y no, esto no es decisión mía, porque hay cosas familia de mi 'corasaunnn', que una no decide".

En los comentarios, uno de sus fans lamenta que tenga que ser en feria con el ruido de los "carricoches", a lo que la malagueña ha respondido que "bien sabe Dios que en el auditorio no suenan los carricoches y que es un honor tocar ahí".

La artista, que fue pregonera de las fiestas de agosto el pasado 2022, sí promete a sus seguidores "una noche inolvidable". "Os lo prometo", les ha asegurado. En el mismo post, Peláe comparte divertidos recuerdos de su infancia actuando, como buena malagueña, en casetas de la feria.