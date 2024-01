Un 2024 con la mirada puesta en la Cultura: los retos Málaga para este año

El 2024 ya es una realidad. La entrada del nuevo año supone una oportunidad para poder llevar a buen puerto aquellos objetivos que han quedado a la deriva en el pasado: el caso de la Málaga cultural no es una excepción. Es por eso por lo que se abre ahora la puerta a una nueva lista de retos y oportunidades que acometer durante los próximos 12 meses.

Infraestructuras, desarrollo e implementación de modelos, conflictos que llevan tiempos enraizados en el debate social... Todos estos temas marcarán la agenda venidera.

Un espacio para la cultura

La implementación de un equipamiento cultural potente se presenta como una cuestión imprescindible para poder hacer frente al crecimiento que este fenómeno ha experimentado en la ciudad en las décadas recientes.

El año 2024 va a ser crucial para el proyecto del Auditorio de la Música. El alcalde, Francisco de la Torre, está decidido a revivir este ambicioso plan, buscando establecer las bases a lo largo del nuevo año. Su objetivo principal es formar un consorcio institucional que defina la ruta a seguir para la construcción de un complejo que requiere más de 100 millones de euros de inversión. Hasta ahora, se ha confirmado la participación del Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y la Diputación provincial, aunque aún está pendiente conocer la postura del Gobierno central, buscándose la integración de empresas privadas y fondos públicos. También avanza el proyecto del Caixaforum, anunciado poco antes de las elecciones municipales. Está previsto que a lo largo de este curso se dé a conocer la elección del estudio de arquitectura elegido para dar forma a la iniciativa. Tal y como avanzó EL ESPAÑOL de Málaga a finales del pasado mes de abril, la forma del futuro CaixaForum de Málaga será escogida mediante un concurso "restringido y privado", al que han sido invitados "varios estudios prestigiosos de arquitectura" . 25 millones de euros. Pese a esto, la iniciativa se caracteriza por el nivel de consenso que ha despertado entre todas las partes implicadas. Aunque la noticia de su llegada tuvo lugar a finales de 2022, el WiZink Center ha encontrado un inconveniente de última hora: la discusión por las plazas de aparcamiento de las dispondrá este complejo, que se dibuja cerca del Palacio de Ferias y que albergará un hotel y un gran centro de eventos musicales y deportivos, con una inversión de. Pese a esto, la iniciativa se caracteriza por el nivel de consenso que ha despertado entre todas las partes implicadas. Neoalbéniz, que ya dispone de vía libre para su construcción después de que en octubre saliera la propuesta de adjudicación de obras o el Astoria, con la propuesta sobre la mesa de cuatro empresas que optan a la ejecución del Centro son cuestiones que también están integradas en este bloque. Todo ello sin olvidar la municipalización del CAC o las obras para el estudio de grabación de la Orquesta Filarmónica de Málaga, en El Ejido. El, que ya dispone de vía libre para su construcción después de que en octubre saliera la propuesta de adjudicación de obras o el, con la propuesta sobre la mesa de cuatro empresas que optan a la ejecución del Centro son cuestiones que también están integradas en este bloque. Todo ello sin olvidar la municipalización del CAC o las obras para el estudio de grabación de la Orquesta Filarmónica de Málaga, en El Ejido.

La invisible

Coincidiendo con la última semana de 2023, el Ayuntamiento de Málaga decretó el cese de actividad de La Casa Invisible por carecer de licencia. En el documento, el Consistorio argumentaba que en este edificio de calle Nosquera 9 y 11 se están realizando actividades de hostelería sin someterse a los medios de intervención administrativa correspondientes. El inmueble, okupado desde 2007 y a la espera de ser rehabilitado, es gestionado por un colectivo que usa el espacio para desarrollar actividades culturales y sociales de manera independiente.

Sus defensores apuntan a que este lugar se ha convertido en icono de la autogestión cultural y un símbolo de la lucha frente al modelo "de la especulación y los museos franquicia".

Según se recoge en el decreto de cierre, consultado por EL ESPAÑOL de Málaga, un informe de la Policía Local del 16 de noviembre detalla cómo en el interior del inmueble se están realizando actividades de hostelería sin declaración responsable, algo que ha motivado la decisión.

Del mismo modo, cabe apuntar que en agosto de este año se activó el proyecto para la rehabilitación del inmueble. "Se encuentra deteriorado y desactualizado respecto a las normativas técnicas que son de aplicación para el uso cultural al que se quiere destinar tras su rehabilitación", se precisaba en el pliego de condiciones técnicas que rige la actual licitación.

Antonio Banderas y el Soho

Hablar de Málaga y de la cultura es hablar de Antonio Banderas. El espacio de Artes Escénicas y Entretenimiento Cultural que nace de la alianza del actor malagueño (Soho) y Domingo Sánchez (Producciones Merlín) ya tiene calendario de puesta en funcionamiento. Tras varios años de gestación, el ambicioso proyecto de formación entra en su recta final, con la vista puesta en ofertar los cursos "más importantes de grado y años de estudio" en septiembre u octubre de este año.

Se trata de un espacio, con el sello de Hollywood, destinado a la formación de las artes escénicas en el que se profundizarán aspectos como la producción, experimentación y la propia capacidad para convertir lo local en un escaparate internacional.

Museo Picasso

Un punto importante al que se van a dirigir gran parte de las miradas es el Museo Picasso de Málaga. El consejo ejecutivo de la Fundación anunció a finales de 2023 la resolución del concurso internacional convocado en marzo de ese mismo año para la selección del director artístico. Así, tras varios meses en los que la decisión se fue postergando, se ha sabido que Miguel López-Remiro Forcada será la persona al frente de la pinacoteca desde este 2024 hasta el próximo 2029.

Cinco años en los que este licenciado en Economía y doctor en Filosofía y Letras, además subdirector curatorial del Museo Guggenheim de Bilbao entre otras funciones dentro de su extenso currículum, tendrá que hacer frente a importantes retos.

El primero de ellos pasa por tomar las riendas del antiguo palacio de Buenavista después del “año Picasso”. Una celebración en la que se han conmemorado los 50 años de la muerte del artista malagueño y que ha cerrado con récord histórico de visitantes: más de 779.000 personas, lo que lo consolida otro año más como el espacio cultural más visitado de la ciudad.

Esta cifra hace poner sobre la mesa otra cuestión que no resulta menor: hay un riesgo real de masificación, algo que puede acabar transformando el MPM en lo que algunos expertos consultados por este periódico denominan un “museo para turistas”.

La llegada de López-Remiro, además, coincide con la firma, in extremis, del V convenio colectivo entre la Fundación y el comité de empresa, representante de los trabajadores de este espacio. Estas negociaciones se han dilatado durante más de 15 meses en los que, según explican los trabajadores, ha habido “imposiciones y amenazas de externalización de servicio”.

Aunque las movilizaciones y huelgas están descartadas, el ambiente en parte de la plantilla es de “decepción”, tal y como el comité de empresa subraya, refiriéndose a un estudio realizado entre los trabajadores en el que se ha analizado el riesgo psicosocial de los empleados. El informe que ofrece datos “preocupantes”, puntualizan, por lo que volver a recuperar la confianza es otro de los objetivos. Todo ello sin olvidar la programación cultural de un 2024 en el que el nombre de Picasso va a seguir siendo emblema de Málaga.

La cultura como entidad en sí misma

Aunque no se trata de un proyecto en particular, la evolución cultural de la ciudad es otra cuestión cuyo debate ha de abordarse de un modo integral. La vicerrectora de Cultura de la UMA, Tecla Lumbreras, explicó hace un año en este periódico que la idea de la "Málaga cultural" no es un invento nuevo que ha venido a llenar un vacío (inexistente) procedente de los años 80 y 90, sino que se remonta a otroras tiempos.

"Respecto a la ciudad de Málaga, el problema es que ha apostado por los museos franquicia, pero hay poco espacio para los creadores locales o nacionales. Tienes que crear un tejido cultural también, que la gente viva la cultura como una seña de identidad, como algo suyo. Si no, ¿qué sentido tiene un museo Picasso? Picasso, gracias al cielo, nació en Málaga: un artista internacional que revolucionó la historia del arte. Pero ¿hasta qué punto los demás, la ciudadanía, lo vive así?", explicaba entonces. ¿Hacía dónde ha de caminar la cultural? El año 2024 dirá.

