¿Qué hacer con los niños en la Feria de Málaga? Estas son las actividades para los más pequeños

Este 2023, la Feria de Málaga sigue apostando por la diversión y el humor para los más pequeños de la casa. El Ayuntamiento ha publicado esta mañana la programación de su semana grande, llena de actividades para todos los gustos y edades. Si aún no tienes planes para disfrutar con tus hijos durante los días grandes de agosto, no te preocupes; aquí te contamos algunas de las opciones que no te querrás perder.

CASETA INFANTIL DEL REAL DE LA FERIA

La Caseta Infantil del Real de la Feria de Málaga promete una emocionante programación teatral para los más pequeños, que se extenderá desde el 12 hasta el 19 de agosto. Cada día, una compañía diferente llevará a escena una cautivadora obra para el disfrute de los niños.

El sábado 12 de agosto, la compañía ÍNDIGO TEATRO dará el pistoletazo de salida con su obra "El viaje de Tam Tam y Yiya". El domingo 13 de agosto, será el turno de la compañía ACUARIO TEATRO, que presentará "Ñam, Ñam, un cuento para comérselo", una encantadora historia que abrirá el apetito de todos los presentes.

El lunes 14 de agosto, la compañía TROMPECOCOS subirá al escenario con su hilarante obra "Dos fontaneros muy despistados", garantizando risas y diversión para toda la familia.

Además, el martes 15 de agosto, la compañía PRODUCCIONES INFANTILES MIGUEL PINO presentará "Peneque el Valiente", una historia llena de valentía y emoción que mantendrá a los niños pegados a sus asientos.

El miércoles 16 de agosto estará reservado para la compañía LA CAJITA MUSICAL, que llevará a los pequeños al mundo de la fantasía con su obra "Mirabel. La magia eres tú". A medida que se acerque el final de la feria, el jueves 17 de agosto, la compañía DANI CANTOS deslumbrará con su espectáculo "Cantapelículas", que combina música y teatro en una experiencia única.

El viernes, LA CARPA TEATRO presentará "Súper raritos". Y para culminar, el último día de feria, sábado 19 de agosto, ESPHERA TEATRO nos deleitará con su interpretación de "Los músicos de Bremen", una historia llena de música y diversión.

PLAZA DE LA MERCED ‘CUNA DE PINTORES’

La Plaza de la Merced será el escenario de la Feria Mágica para los niños. Desde el domingo 13 de agosto, bajo el lema Cuna de pintores, habrá espectáculos y entretenimiento para los más pequeños entre las 12:00 y las 15:30 horas. Podrán disfrutar de juegos, talleres, teatro, títeres, pasacalles y mágicas sorpresas que los mantendrán emocionados.

En la Plaza de la Merced, los teatros infantiles, musicales y de marionetas les ofrecerán fascinantes historias como "Jugando a pintor", "Paloma", "Un, dos, tres, la bruja Federica", "Música de colores" y "Cabaret del pintor".

El espectáculo de magia "Chumg Ling-Soo" promete asombrar a los más pequeños, mientras que el cuentacuentos musical "María y su hijo Pablo" los llevará a vivir mágicas aventuras. Tampoco pueden perderse el entretenimiento del Plató Central TV y los juegos ofrecidos por la compañía DDQ Kia Events, que sin duda serán momentos llenos de risas y diversión.

