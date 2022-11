El Cala Mijas Fest vuelve en 2023 por todo lo alto: en cartel, Arcade Fire o Florence + The Machine

Tras el éxito del pasado verano y tras convertir la localidad malagueña de Mijas en un destino 'festivalero' más, el Cala Mijas Fest vuelve a sorprender a sus fanáticos con los primeros nombres de lo que parece que será un gran cartel para su edición de 2023.

Esta se celebrará del 31 de agosto al 2 de septiembre de 2023 y de momento están confirmados grandes grupos como Arcade Fire, The Stroke o Florence + The Machine. Así, también estarán presentes The Blaze, Foals, Amaia, Cariño, Cupido, Metronomy, Amyl & The Sniffers, Delaporte, Judeline y muchos más que están por confirmar.

Catorce primeros nombres que conforman las primeras líneas de la segunda edición del festival internacional Cala Mijas que, tras una edición debut apoteósica, se prepara para confirmar que las segundas partes sí son buenas.

Las entradas estarán disponibles en preventa del 21 de noviembre a las 9.00 h al 28 de noviembre también a las 9.00 h. La venta general se abrirá el 28 de noviembre a las 10.00 h. Los tickets estarán disponibles en @seetickets_es y en la web oficial del festival, calamijas.com. La organización ha confirmado que el festival contará de nuevo con servicios como camping y glamping y parkings públicos abiertos a asistentes.

Asimismo, para facilitar la asistencia a los vecinos de Mijas, el Ayuntamiento en coordinación con la Organización del festival pone a disposición de los residentes unas condiciones especiales para la adquisición de las entradas los próximos 23 y 24 de noviembre. La información detallada de la operativa estará disponible en calamijas.com a partir de este lunes 21 de noviembre. Una primera edición redonda Con más de 100.000 personas procedentes de más de 50 países, un recinto nuevo y acondicionado para la ocasión, el cumplimiento de 15 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, un Premio Fest a ‘Festival Revelación’ y actualmente nominado en la categoría de ‘Best Major Festival’ de los European Music Awards; Cala Mijas pasó hace 75 días por primera vez, y nada de lo acontecido hubiese sido posible sin el inestimable apoyo de todas las personas que asistieron. Todo esto anima a la Organización a seguir trabajando en Cala Mijas 2023, un evento en el que seguir apostando por una experiencia musical completa, sostenible, original e innovadora. Desde la organización aseguran que el festival no ha dudado en volver a apostar por Mijas, en la provincia de Málaga, "destino turístico de excepción por su conocidas playas y oferta gastronómica. Construir una comunidad concienciada y comprometida con el cuidado y conservación de la Costa del Sol es una prioridad para el festival". Así, señalan que Sonora Mijas volverá con significativas mejoras en sus 120.000 metros cuadrados; garantizarán la economía circular mediante contratación km0, reutilización de materiales y gestión de residuos y se seguirá apostando por la movilidad sostenible mediante autobuses lanzadera para facilitar el acceso y salida de los asistentes.

