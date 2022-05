Ben Sledsens lleva su universo alternativo, utópico y natural al CAC Málaga

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga ha inaugurado esta semana la primera exposición de Ben Sledsens en un museo en España, abierta al público hasta septiembre. La gran promesa del arte belga exhibe trabajos hechos en los últimos cinco años. La muestra está formada por 16 pinturas (muchas de ellas de gran formato) realizadas desde 2018 hasta la actualidad, algunas de ellas inéditas.

Sus pinturas representan escenas ficticias inspiradas en su entorno cotidiano, un relato donde toma como referencia la historia del arte, la literatura o el imaginario propio del artista en el que invita al espectador a adentrarse en un paisaje bucólico.

En ella, se ve cómo Sledsens crea escenarios únicos, paisajes, interiores o retratos desde un punto de vista utópico, en ocasiones con tintes autobiográficos, entre los que destacan sus coloridas composiciones con motivos florales, paisajes con bosques o abundante vegetación y animales salvajes como pájaros, zorros o ciervos.

Sus pinturas muestran un universo único donde la fantasía choca con su vida cotidiana con preferencia por algunos elementos y temas de la historia del arte y la naturaleza como fuente de inspiración. Sus obras quedan abiertas a la interpretación del espectador, ya que permiten que puedan reconocerse en los personajes o en los parajes que el artista crea.

Algunas de las piezas que se ven el CAC Málaga.

Su trabajo está influenciado por diferentes periodos de la historia del arte como el modernismo y el posimpresionismo aunque destacan referencias a otros artistas que le han influenciado mediante el empleo del color, las reinterpretaciones de sus paisajes o la disposición de sus personajes en la escena pictórica como Cézanne, Matisse, Monet, Rousseau, Bruegel el Viejo o Hockney.

Sus obras parten de bocetos en los que Sledsens comienza a dar forma a sus ideas para crear sus particulares universos donde predominan los colores vivos y las texturas debido al empleo del óleo, acrílico y aerosol ya que le permiten establecer una conexión entre los fondo mate y los brillos que proporciona el óleo.

"La elección de la gama de colores para cada una de sus obras surge de un proceso muy meditado donde los colores dialogan entre ellos encontrando una armonía en la que predominan los tonos rojizos, azules, verdes o amarillos según la intención del artista en reflejar el día, la noche o las estaciones del año", han explicado desde el CAC Málaga en una nota de prensa.

En la exposición puede observarse paisajes con una gran carga de detalles forestales frente a otros en los que habitan animales salvajes o pinturas donde se muestran escenarios donde perderse representados por diversos personajes.

Los paisajes Chopped Tree (2018) o Yellow Forest (2021) destacan por su abundante vegetación y detalles forestales en tonalidades verdes y amarillas. Del mismo modo, en Tree Trunk (2018), Pink Pond Green Trees (2021) o Blue River (2020) Sledsens incorpora un río o un lago a sus composiciones invitando al espectador a adentrarse en un paisaje bucólico.

La obra de mayor dimensión, titulada 'Morning Encounter'.

Generalmente sus personajes no son reconocibles como en Girl in the Hammock (2019) en el que muestra a una mujer rubia con un vestido tumbada en una hamaca en medio del bosque; Yellow Blossom (2022) una panorámica nocturna con una mujer con vestido celeste sentada en la vegetación; Sitting on a Cliff's Edge (2021) un paraje montañoso en el que un hombre disfruta de la puesta de sol o Egg Thief (2020) en el que una mujer trepa por un árbol para robar unos huevos.

En algunas ocasiones, sus obras esconden pinceladas de tintes autobiográficos recurriendo a personajes como Wanderer with Bird (2022) un paisaje con abundante vegetación de árboles altos en tonos rojizos protagonizado por un muchacho, probablemente el propio Ben Sledsens, ataviado con ropa informal y un hatillo al hombro junto un pájaro blanco.

Cabe destacar la presencia de la figura femenina, en las que en alguna ocasión, su pareja y diseñadora de moda, Charlotte De Geyter, le ha servido como modelo, del mismo modo que, las creaciones para los vestidos de las mujeres de sus obras como en Girl in the Blue Room (2000) o Yellow Dress, Red Ball (2020) protagonizado por una mujer en el centro de la habitación con un vestido con diversos estampados y estilos.

Leyendas populares

Los mitos o leyendas populares son otro de los temas recurrentes en la obra de Sledsens mediante el uso de animales como en Hunted Deer (2020-2021) o Wolf in the Deep Forest (2021) protagonizadas por un ciervo y un zorro en la parte central del lienzo rodeados de vegetación por ambos lados en tonalidades verdosas y marrones.

La obra Morning Encounter (2019-2020) es la que tiene mayor dimensión de la exposición, compuesta por tres paneles de cinco metros de ancho por dos metro de alto, en la que se muestra un paraje rodeado de vegetación con un lago en el que se refleja el entorno protagonizado por un chico con vestimenta informal mirando hacia el lago donde hay una mujer desnuda bañándose.

Ben Sledsens (Amberes, Bélgica, 1991) estudió en la Real Academia de Bellas Arte de Amberes en Bélgica donde se decantó finalmente por la pintura. Actualmente, este joven pintor es reconocido como una figura destacada dentro de la escena artística belga e internacional.

Su obra forma parte de las colecciones permanentes de instituciones culturales o museos internacionales como Fundación Canaria para el Desarrollo de la Pintura, Las Palmas de Gran Canaria, España; Kotxe Kungsgalery, Bloemfontein, Sudáfrica; M HKA, Museum of Contemporary Art Antwerp, Antwerpen, Bélgica; Nassima Landau Art Foundation (Israel) o The State Hermitage Museum, San Petersburgo, (Rusia).

Sigue los temas que te interesan