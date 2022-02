Una exposición en Málaga muestra la primavera salvaje del confinamiento en varias ciudades españolas

La Térmica, en Málaga, presentará el 15 de febrero su nuevo espacio expositivo virtual. El proyecto nace con una programación propia y la finalidad de acercar el arte actual al público a tan solo un clic de distancia. El espacio está diseñado para alojar diferentes microsites que reflejen los entornos creados por los artistas invitados y expondrá obras inéditas para ser exhibidas virtualmente.

Siguiendo el entorno virtual como medio unitario, está programado un encuentro en directo el 15 de febrero a las 20:00 a través de Facebook Live de La Térmica. La comisaria Patricia Soley-Beltran y el filósofo Santiago Beruete mantendrán un diálogo con la artista Rosa Codina para hablar sobre su muestra. Tras el encuentro, el espacio ON_ART. estará disponible en la web de la Térmica.

Asilvestrada de Rosa Codina inaugurará el nuevo espacio con una exposición donde se combinan fotografía y vídeo para narrar el resurgir de la naturaleza primaveral en tantas ciudades durante el confinamiento en 2020. La mirada de Codina reconoce el encierro, con motivo de la pandemia, como un momento crucial donde la belleza surrealista de lo humilde le devuelve el sentido a la naturaleza.

Asimismo, el site cuenta con varios textos que acompañan a la exposición. El primero de ellos, escrito por Codina, es Cuento de primavera donde la artista narra su proceso creativo: los primeros paseos en su barrio, cómo descubre que la naturaleza se abre paso por el asfalto, el deshielo del invierno o el posterior florecer del entorno salvaje. El segundo texto corre a cargo del filósofo Santiago Beruete, que propone un ensayo sobre la representación de las malas hierbas en la historia del ser humano; y la comisaria introduce la exposición con Flora: divina y ciudadana.

Además, el espacio mantiene en su archivo la primera exposición virtual que produjo La Térmica en octubre de 2020, De afuera dentro- Inside You/ Outside me de la artista Susanne Junker. En ella se muestran los retratos realizados por la modelo y fotógrafa en el centro cultural de la Diputación como parte del proyecto internacional ID-Identity y que propone una reflexión sobre la máscara, identidad y el género.

Sobre la artista

Rosa Codina (Lleida, 1965) inició sus estudios de Bellas Artes en los años 80 y es licenciada en Historia del Arte. Desde hace más de cuatro décadas vive en Barcelona. Su pasión por la moda, el cine, la música, los cómics y los fanzines le llevan a coleccionar revistas de moda y a acercarse al mundo editorial y audiovisual, colaborando como estilista en dominicales, fanzines, revistas, videoclips (Raimundo Amador y Kiko Veneno, o El último de la Fila, entre otros), cortos y filmes.