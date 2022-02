La Policía Nacional investiga a un presunto acosador que actúa en el campus de la Universidad de Málaga

Lucía Garrido, estudiante de Psicología de la Universidad de Málaga, ha alertado de la presencia de un acosador en el campus universitario de Teatinos. Lo ha hecho a través de un hilo de Twitter donde ha contado su desagradable experiencia con el susodicho. La Policía Nacional ha confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga que hay abierta una investigación al respeto y que de momento no hay detenciones.

Este jueves, un hombre de unos 35 años, altura media y ojos verdes se le acercó con la excusa de hacerle una encuesta de sexualidad. La alumna de la UMA accedió a realizarla porque estaban en un lugar público y abierto. "Al principio empezó haciendo preguntas coherentes: "qué edad tienes, tienes pareja actualmente, qué estudias...". Y él apuntaba las respuestas en su móvil. Hasta que empezó a hacer preguntas muchísimo más personales que me estaban haciendo sentir muy incómoda", ha contado en sus redes sociales.

Garrido intentó darle largas alegando que tenía un examen. "Me decía que quedaban pocas preguntas y que había remuneración si llegaba al final. "¿Te haces fotos íntimas? La remuneración llega si me las enseñas. Cuanto más explícita sea la foto, más dinero te ofrezco. Y si quieres hacer algún challenge, el dinero triplica". Le dije que no me interesaba ni un euro de su dinero", ha relatado.

Hace ya meses, ha asegurado la joven, "un grupo de chicas intentó denunciar al hombre y una de ellas era menor" e incluso "ya tiene una denuncia en vigor". "Ahora, en vez de hacerlo en el centro, está en la zona del campus universitario. Tened mucho cuidado. Esto es un acosador. Lleva mínimo un año", ha advertido Garrido en su cuenta de Twitter a la que le han hablado varias chicas contándole una historia súper parecida.

El Consejo de Estudiantes de la Ciencias de la UMA ha compartido el hilo mencionando a la Universidad y a su Unidad de Igualdad. "¿Se puede aumentar la seguridad en el campus o dar algún tipo de alerta. Ya son varios los casos", han señalando este sábado desde su cuenta de Twitter.

