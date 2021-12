Menos festejos con un aumento gradual: así es el nuevo pliego de la plaza de toros de Málaga

El pliego de condiciones para la plaza de toros de La Malagueta, que la Diputación de Málaga aprobó el pasado mes de noviembre, fue publicado ayer en el Boletín Europeo (debido al volumen de negocio que supone esta actividad, al superar los 11 millones de euros).

Entre de los aspectos que cabe reseñar en este nuevo documento, se encuentra el número de espectáculos. De esta forma, el documento recoge una reducción inicial en el número de festejos, que irá aumentando paulatinamente conforme pasen los años. Así, se prevén seis espectáculos mayores en 2022 (Semana Santa, tres corridas en agosto, una novillada picada y una corrida de rejones). Una cifra que aumentaría a siete en 2023, ocho en 2024 y a nueve en 2025. Además, plantea un periodo de explotación del inmueble de 4 años, ampliables a uno más de prórroga.

Una de las corridas de toros a pie tendrá el carácter de picassiana, con la finalidad de alcanzar una "aproximación a la figura de Pablo Ruiz Picasso, su vida, obra, personalidades de la época y su relación con el toreo". Por ello, deberá "hacerse constar en la cartelería, entradas y espacios publicitarios el carácter extraordinario de este festejo".

Por este motivo, el concesionario estará obligado a engalanar la plaza de forma especial acorde con el acontecimiento que se celebra, empleando como mínimo elementos vegetales (dos macetones con plantas a ambos lados de cada puerta de acceso al terradillo, zona diáfana entre los tendidos y el primer piso), textiles (un repostero o gallardete en cada uno de los ocho tendidos), y artes plásticas (alguna alegoría al carácter de picassiana en el mismo ruedo y una pintura, dibujo o fotografía sobre loza, lienzo, papel o tabla, cuya ubicación podría ser en los pasillos interiores de la plaza).

Asimismo, la Diputación Provincial de Málaga tiene la potestad de solicitarle al concesionario que excluya alguno de los festejos mayores que figuran en la programación obligatoria y lo traslade al mes de abril, con motivo del día de la Provincia, o a junio, con motivo de la festividad de los patronos de Málaga, San Ciriaco y Santa Paula, o a septiembre, con motivo de la festividad de la Virgen de la Victoria.

También recoge una cláusula covid que regula el número de festejos que el empresario debería organizar en el caso de que se limitase el número de asistentes debido a la evolución de la pandemia.

Apoyo a la Escuela Taurina y descuento para los abonados respecto a las localidades sueltas

En lo que respecta a las actividades de promoción de la fiesta y el respaldo a la Escuela Taurina Provincial, el documento recoge la cesión de 20 erales para clases prácticas, 40 vacas vírgenes, la celebración del Certamen Internacional de Escuelas Taurinas “La Malagueta” y promocionar a los alumnos salidos de la Escuela Taurina Provincial durante cada anualidad de vigencia del contrato, mediante la reserva, al menos, de un puesto en el cartel de la novillada con picadores que se celebre.

Mantiene el canon cero para el empresario y, en cuanto a la venta de entradas, se deberá aplicar como mínimo un 20% de descuento a los abonados respecto al precio de las localidades sueltas (IVA incluido), ofertándose un único porcentaje de descuento sobre el abono. Se recuperan también las entradas gratuitas para los municipios de la provincia (3.000 localidades), además de 255 para protocolo. Se establece como aforo total de la plaza para los festejos taurinos la cantidad de 10.493 localidades

La empresa adjudicataria deberá abonar los gastos producidos por consumo de agua, electricidad, fax y teléfono y cuantos otros sean inherentes a la propiedad, que le sean repercutidos por esta, en función de los consumos por días de utilización de la plaza de toros.

José María Garzón y el futuro de La Malagueta

Con estos antecedentes, la pregunta gira en torno a quién será el encargado de tomar las riendas del coso malagueño. En este sentido, José María Garzón, empresario de Lances de futuro y organizador de la feria del pasado verano, asegura que Málaga le "apetece mucho", aunque confiesa no haber visto el pliego todavía: "Si no es viable, no me presentaré, pero he de decir que me haría mucha ilusión estar en Málaga por muchos años, y no solo por una feria benéfica. Es cierto que dejó 14.000 euros de beneficio para las Hermanitas de los pobres, y fue algo que tuvo mucho valor, pero me encantaría estar aquí por un periodo de tiempo más largo".

Apunta que la celebración de la miniferia fue una "apuesta importante", pero también complicada: "Hasta dos o tres días antes no sabíamos el aforo que podía haber en la plaza. No fue nada fácil porque estaba todo en el aire. Tanto en Málaga como en Córdoba ha sido muy complicado. No es sencillo tirar para adelante. Se sufrió mucho, al igual que en todas las corridas de la pandemia que hemos organizado".

¿El balance de aquella experiencia? "Satisfecho. Muy satisfecho. Había que tirar para adelante y fue un éxito, con dos festejos en los que se colgó el cartel de no hay billetes y una media entrada en la novillada".

Pese a todas las complicaciones que relata, vuelve a insistir en que, si las condiciones recogidas en el pliego son favorables, "le encantaría seguir en Málaga": "Llevo a Málaga en el corazón. Sería la joya de la corona. Ya lo intenté en 2020 y no pudo ser", subraya el empresario.

