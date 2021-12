Samantha Hudson: "Ayuso me parece un Trump a la española; juega a ser una chica maja y chabacana"

Parafraseando la canción de Astrud, hay una mujer en España que lo hace todo. Esa es Samantha Hudson (León, 1999). La artista canta, baila y hace reír a la vez que critica la gentrificación, la hipersexualización femenina y lo españolazos (por no decir otra cosa) que son algunos. Acaba de publicar su nuevo disco, Liquidación total, una coctelera de sonidos de los 2000 acompañada de letras muy críticas y divertidas.

Esta celebridad en internet, auténtico icono queer y activista LGTB saltó a la fama con 16 años. Lo hizo gracias a su videoclip Maricón, una crítica muy ácida sobre la homofobia en el seno de la Iglesia. El obispo de Mallorca la excomulgó por aquello. No le importa: es políticamente incorrecta y al único dios que le reza es a Madonna. En su último single, Por España, aparece asesinando a Franco de un tiro.

La cantante presentará su último trabajo el 18 de diciembre en la sala París 15 de Málaga. Antes la entrevistamos en pleno día festivo como la propia Hudson. "Nunca he pretendido ser un ejemplo, ni un referente. Lo que más me ha funcionado es entender que Roma no se hizo en un día", reconoce en una charla con EL ESPAÑOL de Málaga antes de llevar a escena su híbrido de concierto y stand up comedy.

La artista, que aparecerá en la nueva película de Paco León, recomienda que "no nos fustiguemos si no conseguimos lo que queremos y que no nos encerremos en las expectativas". "A veces lo que nos han dicho que es lo normal no se corresponde con lo que necesitamos. Y que no nos culpemos de todas las desgracias que vivimos. La mayoría de cosas que suceden escapan a nuestro control", se despide.

Acaba de publicar Liquidación total. ¿Siente que la vida es una constante lucha por la mejor prenda como en las rebajas?

Total. La vida es un deporte de riesgo. Algo así como el patio del colegio. La primaria y el bachiller son un buen simulacro. Te piensas que la gente sólo va a ser cruel y mezquina ahí porque son unos niños. Entiendes que están empezando en este juego que es vivir, pero luego sales de ahí y te das cuenta de que el mundo sigue siendo una jaula llena de fieras que van a intentar devorarte con sus fauces feroces. Las rebajas son un poco más de lo mismo. Pero en ese sentido, me siento consolada porque en las rebajas soy un as y siempre me llevo las mejores gangas. Si la vida son unas rebajas, quizás acabe llevándome una prenda estrella.

En el videoclip Por España le calzan un botellazo. ¿Se ha enfrentado a muchas agresiones físicas y verbales por defender su identidad?

Físicas he de confesar que no tantas, que recuerde. Ocurre una cosa. Cuando una persona está expuesta a tantas vejaciones de repente deja de prestarle atención. Me ha pasado muchas veces que creía que había tenido una estancia en el instituto más tranquila y luego hablo con amigas mías, que me han recordado las cosas que sucedían. Soy una persona bastante olvidadiza. Prefiero almacenar recuerdos de tías majas y chulas, que de cuatro cafres que me hicieron la vida imposible. He recibido muchos comentarios y miradas. Más que insultos, que los he recibido a porrillo, sobre todo hay una cosa que hace la gente homófoba y retrógrada que me irrita muchísimo: cuestionar por qué haces las cosas. Incluso preguntar por qué existes y todo lo que rodea tu existencia.

Bueno, hemos visto como algunas feministas han negado directamente la existencia de las personas trans.

Ya no es que se pregunten si está bien o mal, es que dicen que eso no puede existir. ¿Hija, qué quieres que haga? ¿Paramos lo trans? (Ríe).

Vox ha activado los trámites para intentar derogar las leyes LGTBI en la Comunidad de Madrid. ¿Qué opina?

Me parece horripilante y terrorífico. Es un paso atrás y un atentado contra todos los progresos y los avances que se han conseguido en los últimos años. Isabel Díaz Ayuso dijo algo así como que no era para tanto, sino que simplemente era una marcha atrás lo de quitar estas leyes para luego mejorarlas. Algo así se ha atrevió a decir la petarda. Ha llegado un punto en el que dejan de ser de promesas vacuas de cuatro marginados para convertirse en propuestas reales que pueden entrar en vigor. Por desgracia, Vox ha llegado hasta el Congreso de los Diputados y ha accedido a cargos de poder que le permite tomar estas decisiones que para ellos son bastante insustanciales, pero que para muchas personas suponen unos derechos fundamentales.

Samantha Hudson es fabulosa. Gonza Gallego

¿Piensa que su generación no tiene problema en desafiar los roles de género?

Está más diluida. Los roles de género existen y no se han destruido. Más bien se ha abierto un poco el paraguas del género. Ahora ya no sólo se relaciona la feminidad con las mujeres ni la masculinidad con los hombres. Muchos jóvenes ponen sobre la mesa en redes sociales cuestiones muy importantes y salen debates que son bastante modernos y avanzados a pesar de que muchas de las teorías que escucho en internet ya llevaban desde los años 70 en boca de teóricas. Gracias a la globalización, las redes sociales y las comunidades que se crean todos estos conocimientos se amplifican, y de alguna manera se democratizan. A veces, se envuelve la teoría queer en tintes demasiados académicos y es muy difícil de comprender para muchos, yo entre ellas.

En los últimos años hemos observado como un sector del feminismo se ha vuelto tránsfobo. Basta con ver la reacción de un ala del PSOE a la Ley Trans o escuchar a Amelia Valcárcel hablar de "secta queer".

A mí me parece bien que seas conspiranoica. Pero sé conspiranoica con algo divertido. Di que la tierra es plana. A mí me chupa el coño que te metas con Galileo Galilei. Ya me gustaría a mí que hubiera una secta queer. Pero somos un pingajo, la ridiculez de la existencia en este punto de la vida todavía. Si ya me cuesta quedar para tomar un café con mis amigas, ¿cómo vamos a organizarnos para conspirar con el orden mundial? Ridículo...

En su último single pasa de la copla al tecno y de ahí a las sevillanas. ¿Los 2000 le dejaron huella, no?

(Carcajada). Sí. ¿Es un poco rebajas esto también, no? De repente muchos géneros musicales distintos que no tienen nada que ver. Como es una liquidación total y esto es la guerra de los precios de repente todo cobra sentido. En ese aspecto, las rebajas son mágicas. Juntan muchas prendas distintas aparentemente inconexas, pero todas tienen relación metidas en ese contexto. A mí me encanta las rebajas porque así puedo llenar el vacío existencial que me genera nuestro sistema comprando compulsivamente.

He visto a Bad Bunny bailando la Macarena en un vídeo de Vogue. ¿Ese es el himno definitivo de todos los españoles?

Lo he dicho en dos entrevistas. Me he adelantado. Lo digo completamente en serio: la Macarena es la canción patria más conocida a nivel mundial. La gente no sólo se sabe su letra, sino también el baile. Es un temazo, además de contar con una producción increíble.

Nos une a todos: pobres, ricos, de izquierdas, derechas.

Sí, nos iguala (ríe).

¿Sólo tienen derecho a ser españoles aquellos que llevan la pulserita con la bandera?

Soy española por performance porque como es una cultura que nos han metido por el culo, ya que la tengo la performo. A mí me repugna el concepto de nación porque es exclusivo y restrictivo. Ciudadano español es una categoría muy limitada en la que encaja un grupo de personas bastante reducido y retrógrado. Además de excluirte de esa categoría, te fuerza a incluirte para conseguir unos derechos. No les basta con negarte la existencia y todos los privilegios que se supone que te trae ser un ciudadano español, sino que además te ves obligado a esforzarte y a dejarte la piel por incluirte en esa ciudadanía. Puedes ser un ciudadano español y un maricón asqueroso. O puedes ser un ciudadano español y tener unos padres racionalizados, que vas a seguir siendo un inmigrante ilegal a ojos de todo el mundo que se considere españolista. No creo que reapropiarte de los símbolos y generar una españolidad más inclusiva sea una solución. Quizá la opción más prudente sea eliminar la nación completamente. No sé si es muy factible. Por ahora soy cantante y travesti, no política. Si alguna vez decido meterme en las Cortes, prometo buscar una manera eficaz de eliminar las fronteras. ¿Quién sería el pazguato que delimitó los territorios y se le ocurrió que esto era España y aquello Portugal? La opción más nefasta jamás tomada.

Otra foto de Samantha Hudson. Alaska Nebraska

Le dispara al mismísimo Franco en un videoclip. Hace poco pillaron a Pablo Casado en una misa en honor al caudillo en Granada y dijo que había sido una equivocación. ¿Usted qué cree?

(Silencio). He hecho cosas muy raras y que parecían hechas aposta. Puedo caber la posibilidad remota de que fuera una equivocación. Pero creo que ni de coña. ¿Cómo vas a una misa en una iglesia de Granada concretísima donde justo se está rindiendo homenaje a Franco, hay millones de banderas con el aguilucho y se ponen a cantar El cara al sol? Amiga, date cuenta. Encima te haces una foto... A mí me parece estupendo que seas un fascista, pero dilo y ve de cara. Lo que no me parece nada serio es que siendo el líder de la oposición hagas esta sinvergonzonería. Siempre he creído que la línea que separaba el PP y el liberalismo y todo este rollo fascistoide era prácticamente inexistente. No me creo que teniendo un equipo detrás no hayan sido capaces de averiguar a qué misa estaba yendo su jefe.

¿Le asusta más el facha en todo su esplendor o la persona que lo es pero calza y viste como un liberal?

Todos. En cualquier caso es un error: o bien sea porque es un facha y vaya a propósito o porque se ha equivocado, lo cual demuestra que es un gobierno de incompetentes que no saben analizar y controlar los pasos de su líder Pablo Casado. Me parece un desliz permitir ir a este señor ir a una misa fascista.

La principal competencia de Casado en el PP es Ayuso, que ha ganado unas elecciones bajo el lema comunismo y libertad. ¿Se iría de cañas con ella?

No. Hace un tiempo dije que me iría de after con ella, pero no lo decía en serio. Ahí reside el éxito de su campaña. Juega a ser una chica chabacana, del pueblo, maja. Al final juega a ser una tía que te puedes encontrar en la taberna y con la que te tomarías unos vinos. Me parece el Trump a la española.

En otro de tus temas del nuevo disco critica la turistificación y la gentrificación que ataca la capital. ¿Qué es peor, los turistas o las franquicias a las que van?

Todas las ciudades están perdiendo su encanto por culpa de la consideración excesiva que se tiene con los turistas. Da la sensación de que todo el mobiliario urbano y los negocios se reconstruyen y se enfocan única y exclusivamente al ocio del turista. Me parece una jugada muy poco españolista. Aprovecho para meterme de nuevo con los partidos supuestamente de centro derecha. Aman España, la cultura española, los negocios de siempre y se les llena la boca hablando de todos estos establecimientos: de las tabernas, las posadas, del bocata de calamares. Y sin embargo luego permiten que todas las franquicias ocupen la Gran Vía y las calles más emblemáticas de Madrid destrozando las fachadas, y desbordando las vías más míticas de las ciudades que ellos utilizan como consignas y las desprestigian poniendo un McDonald, un Primark y mil negocios de prêt-à-porter y franquiciados. Así quitan la mercería del barrio y cierra el bar de toda la vida, destrozando los pequeños comercios y obligando a las personas a que dediquen sus vidas y sus trabajos a los turistas. Luego todo se gentrifica y la gente que ha vivido toda la vida se tiene que mover del barrio porque los pisos están muy caros. Al final se construye una ciudad para gente rica, negocios ricos que se pueden permitir seguir pagando esos alquileres y turistas que quieren venir a Madrid a hacerse una foto con el cartel de Schweppes, que tal vez ya de las pocas cosas que quedan emblemáticas en la ciudad.

La izquierda tampoco ayuda diciendo que hay obreros cobrando 800 euros y votando a Ayuso.

Me da la sensación de que la política es más que nunca una lucha de egos. Me parece importante establecer un diálogo y atender a las necesidades del pueblo y a las denuncias que se hacen en la calle. Todo es muy meme hoy día, sobre todo en la política. Es una buena estrategia para alcanzar la popularidad, pero no creo que eso esté llevando a soluciones prácticas. Da la sensación de que es una pelea en un patio de colegio más que un Congreso. Respecto a la gente obrera que vota a Ayuso, es que cae muy bien y hace promesas que suenan muy apetecibles.

Ha dicho en una entrevista que hace todo por la performance y por el meme. ¿Le preocupa pasar a la posteridad?

Me da un poco igual. Vivo muy ensimismada. Todas las cosas que voy haciendo las voy imprimiendo. Las fotos y los recortes de prensa los guardo en álbumes. Todo lo hago por la performance, pero también por mí misma. No sé cuál es el futuro que me espera. Voy a estar muy contenta si paso a la posteridad como si me convierto en una vieja de la que nadie más habla en su vida. A mí esos dos futuros me parecen preciosos. Como la vida no la manejo yo por desgracia.

Los medios hablan de usted como el nuevo icono queer español. ¿Cuál son sus ídolos, si es que los tiene?

Siempre digo los mismos. No tengo fenómeno fan por nadie. Me inspiro en mucha gente y en muchas cosas. Pero es un collage de personas. Madonna para mí es Jesucristo. Manuela Trasobares tal vez sea el referente a nivel discursivo que más he tomado como referencia. Bebo de muchas fuentes porque soy una chica muy sedienta.

Una canción del disco la titulas Aburrida de estar salida. ¿Crees que el sexo está sobrevalorado?

No, está infravalorado. Las relaciones sexuales se tienen en poca consideración y se entiende tan poco el impacto que tienen en nosotras nuestro lívido y nuestra manera de desenvolvernos en términos sexoafectivos. El sexo se ha convertido en un intercambio de carne y en una forma de autovalidarnos y considerar la aprobación que tanta falta nos hace, consecuencia de todas las carencias que nos deja la vida y por supuesto el sistema donde vivimos. Da la sensación de que antes había una castidad y un puritanismo imperante y ahora hemos pasado al extremo opuesto en consonancia con el hiperconsumismo del sistema capitalismo en el que vivimos. Nos hemos transformado en nuestro propio producto, en nuestro propio burgués, y buscamos estar siempre aptas para el consumo y explotar nuestra capital sexual. A fin de cuentas, lo que prima es entenderse a una misma y conocer cuáles son tus impulsos y tus preferencias sexuales. Eso puede suponer que te encante hacer tríos y acumular conquistas sexuales. Pero de ahí a pensar que esa es la tónica general y que ser virgen es una desgracia, y que la que no tiene sexo es porque es una anomalía y padece algún tipo de enfermedad. Me parece muy injusto. La gente asexual, que tiene poco sexo y que quiere tener pocas relaciones existen.

Es como cuando lo dejas con alguien, te pones a ligar de forma compulsiva y te sientes mal...

Cuando intentas vivir la vida de otra, te sientes frustrada lógicamente. Que quieres tener mucho sexo y eso te hace bien, estupendo. Que no te gusta o sientes que ligar tanto te hace más mal que bien, date un respiro. Intenta escucharte y conocerte.

Ha hablado de castigas y me ha recordado a la Iglesia. ¿En qué momento dejó de creer en ella?

Cuando me di cuenta de que el que una religión te prometa una vida esperanzadora después de la vida no es más que un reflejo de que tu vida tiene de todo menos esperanza. A mí no me resolvía ningún inconveniente. Así que para seguir creyendo en algo que no aportaba soluciones, cambié de paradigma. Cambié a Jesucristo por Madonna. Y ahora en vez de ser católica soy maricón.

Aparecerá en la nueva película de Paco León en 2022. ¿Algún sueño qué le quede por cumplir?

Siempre he querido ser directora de cine. Quizá esa sea la meta más ambiciosa que me queda por cumplir. Después de tener a Pepe Viyuela en mi especial de Navidad igual me puedo retirar.

Sigue los temas que te interesan