Ainoa Buitrago: "Me hace mucha ilusión volver a Málaga, fue mi primer concierto fuera de Madrid"

Ainoa Buitrago (Madrid, 1999) es una joven cantautora madrileña que desde muy pronto tuvo claro que en su mundo la música tenía que estar muy presente. Soñaba con ser algo parecido a Demi Lovato en Camp Rock interpretando cientos de temas delante del público. Este sábado cantará a Málaga en El Chispazo, en calle Dos Aceras, en una parada de su tour 'La Ruta de las Flores'.

"Málaga me da cariño con este sold out y yo se lo doy a ella. Fue el primer concierto que di fuera de Madrid, cuando tan solo tenía 17 años. Vinieron tres personas a una tetería que se llamaba El Harén. Ni siquiera sé si sigue abierta, pero lo pasamos increíble", explica la artista a este periódico.

Con 14 añitos dio el paso de dedicarse a la composición con su mejor amiga: la guitarra, que le acompaña desde el principio en algunos vídeos de YouTube. Tras dar su primer concierto siendo tan solo una adolescente, comienza a crecer como artista subiendo sus propios temas a las principales plataformas digitales allá por 2019. Algunas de ellas, 'Dispárame' y 'Azoteas', en acústico.

"Como buena Tauro", empeñada en cumplir su sueño y con un objetivo claro, se topó con Andrés Suárez, al que muchos consideran como su padrino. El artista gallego la invitó a uno de sus conciertos tras descubrirla e hicieron incluso una colaboración: 'Venecia'. "Es una persona muy buena, que no me ha echado una mano, me ha echado el cuerpo entero", contesta con una sonrisa.

Dando ejemplo de su peculiar cabezonería, ha sido este año cuando ha sacado el disco, pero no por falta de canciones, ganas o inspiración, sino por su iniciativa de llevar a cabo un proyecto que fuera tal y como ella quería. Lo ha conseguido.

"He desechado un disco y dos EPs porque no me representaban ni me convencían. Yo quería que mi primer disco fuera algo que me gustara mucho, con canciones muy distintas, que no aburrieran al que lo escucha", confiesa Buitrago.

Así, el pasado 15 de octubre lo conseguía gracias a 'La Ruta de las Flores', su primer disco, que tiene toda su esencia en las canciones. "La gente lo ha acogido genial y en menos de un mes ya cantan todas las canciones en los conciertos. Ha merecido la pena la espera, porque tenía que haber salido en marzo de 2020, pero por la pandemia y otros temas no pudo ser, así que hemos ido sacando sencillo a sencillo, lo que me ha permitido experimentar más con los sonidos", cuenta.

El título del álbum viene de una charla que tuvo con su tía. Su abuela falleció hace unos años y se pusieron a recordarla. Su tía le contó una costumbre que cree que su abuela le había dejado a modo de recado: ir a ponerle flores a la familia que no estaba. Un domingo al mes, su abuela se iba a hacer 'la ruta de las flores'. Le gustó tanto que lo eligió para titular su disco.

"He tenido muchísima suerte con la familia que tengo, siempre me han apoyado en mis decisiones, algo que agradezco muchísimo", dice la joven, que pese a su juventud, tiene muy claro el significado de la palabra éxito.

Cuando se le pregunta por las listas de ventas reconoce que es problemático cuando los números comienzan a convertirse en una obsesión en su profesión. "Si la música solo son números yo no quiero formar parte de ello. Me da mucha pena ver cómo hasta los seguidores de ciertos artistas se dedican a comparar cifras", sostiene.

De esta forma, la cantante se mantiene crítica con los titulares que hablan del mismo tema."Me llama mucho la atención que publiquen 'que me he colado en las listas de ventas', como si no hubiese un trabajo duro detrás y todo fuese casualidad, pero bueno, que escriban lo que quieran", confiesa.

Las Ganas

El álbum venía con un regalazo, un tema que no habían oído: Las Ganas. "Las Ganas es una canción que representa el momento de una inseguridad que tiene una persona en una relación cuando piensa si la otra persona, en el caso de hacer algo mal, lucharía por arreglar las cosas tanto como lo haces tú", explica.

El videoclip lo interpretan dos chicas, que "es lo que me representa". "Me da pena que el tema central de muchísimas entrevistas y de la industria sea que en el video salen dos chicas. No son conscientes de que cuando un artista pone a una pareja heterosexual en el videoclip no se le pregunta sobre ello", manifiesta.

Así, también pone el enfoque en lado "positivo". En muchas ocasiones le agradecen y le aplauden el hecho de subir fotos o vídeos con su novia. Le hace feliz poder ayudar sus seguidoras más jóvenes. Sin embargo, vuelve a incidir en que a los heterosexuales que comparten sus fotos en redes "ni se les cuestiona ni se les aplaude".

Futuros proyectos

Como decíamos, tiene los pies en el suelo, pero es muy soñadora. Cuando acabe la gira por España tiene preparado un viaje personal a Latinoamérica, "donde seguro que me escaparé a hacer algún concierto" y, de cara al año que viene espera poder volver y visitar México, Colombia y otros países para ver "qué se cuece la gente por allí".

Además, este viernes anunció que ha lanzado una línea de merchandising de su nuevo disco en colaboración con PRM (Programa de Reinserción de Mujeres), una empresa social de inserción laboral de mujeres en riesgo de exclusión que se dedica a la confección textil responsable.

"Con esta unión queremos poner nuestro granito de arena para conseguir el desarrollo laboral y personal de todas estas grandes luchadoras que no lo han tenido en la mayoría de los casos nada fácil", escribía en su cuenta de Instagram.

Muchas de las chicas que forman parte de este programa vienen de condenas de cárceles femeninas y del único psiquiátrico penitenciario femenino que hay en España y otras de situaciones muy complicadas que necesitan de este trabajo para labrarse su futuro. Próximamente estarán disponibles en su web, pero de momento sus seguidores pueden adquirirla en los conciertos de la gira.

