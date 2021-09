Aplazada la visita de Pedro Casablanc a la Casa Gerald Brenan de Málaga por "problemas de agenda"

Pedro Casablanc ha aplazado su visita a Málaga donde iba a participar en un ciclo organizado por la Casa Gerald Brenan, ha informado este lunes la institución dedicada a la divulgación de la vida y obra del hispanista. El actor no podrá hacer la lectura dramatizada titulada Gamel y Gerald en la voz de Casablanc, prevista este miércoles, por "motivos de agenda".

Sería la segunda de las dos sesiones de dramaturgia de la programación de otoño que, bajo el título Noche en el jardín de los Brenan, está dedicada a la figura y obra de la escritora norteamericana Gamel Woolsey. "El resto de la programación continuará sin cambios", ha precisado la Casa Gerald Brenan.

El hito que vertebra la programación de este otoño en la casa del escritor es la presentación de la primera edición en español de la obra poética completa de Gamel Woolsey, antología traducida y anotada por Carlos Pranger y prologada por Alfredo Taján: Más allá de la Tierra media.

Esta obra está publicada por la Editorial Renacimiento y constituye en segundo número de la Biblioteca Brenan. Este acto de presentación tendrá lugar el 21 de octubre, intervendrán el traductor, Carlos Pránger, y la editora, Christine Linares. La aparición de esta obra es un acontecimiento literario con marcado acento nacional e internacional y largamente acariciado por la Casa Gerald Brenan.

Nacida en el sur profundo de los Estados Unidos, Gamel Woolsey siempre fue una persona melancólica y romántica hasta sus últimas consecuencias. La escritora se convirtió en el sostén emocional de Gerald Brenan, "fascinado por su belleza y elegancia fantasmagóricas, sus modales sureños y su talento para el verso", aseguran José Luis Cabrera y Carlos G. Pranger en el libro Excéntricos en la Costa del Sol.

En el volumen, ambos destacan poemarios como Search for Demeter, El otro reino de la muerte y One way of love (estos dos últimos publicados de manera póstura) donde se queja de la falta de libertad de la mujeres de su generación. La autora supo narrar como nadie la Guerra Civil en Málaga en llamas, un relato de su experiencia en el terrible conflicto que les sorprendió a ella y a su marido en su casa de Churriana.

