Todo sobre Tolstói: el Museo Ruso de Málaga descubre la figura del escritor en unas apasionantes jornadas

Ya lo cantaba la banda No nos llamamos Fiódor: "Me gustan los clásicos rusos, me gustan. Me gusta el peinado de Chéjov un montón. Tolstoi, la paz y la guerra y Crimen y castigo es un gozo, Dostoievsky, Gogol, Phuskin, los hermanos Karamazov". El Museo Ruso de Málaga descubrirá esta vez la figura del escritor Lev Tolstói en unas apasionantes jornadas, que se celebrarán del jueves al domingo.

Los invitados al ciclo hablarán sobre la visión del novelista ruso, que tanto desconfió de las instituciones y el orden establecido, sobre los conflictos bélicos. El programa incluye una conferencia, una conversación literaria, un maratón de cine y la vuelta de las Veladas de San Petersburgo con la apertura extraordinaria del centro, una performance literaria, un concierto de piano y visitas crono.

Con Tolstói y su obra universalmente conocida, el ciclo reflexionará sobre la guerra como elemento inherente en el ser humano. La exposición anual de la Colección del Museo Ruso Guerra y Paz en el arte ruso y la temporal Lev Tolstói. El camino de la vida son el punto de partida para desgranar de una forma visual a través de las obras y las actividades las distintas connotaciones que tienen los conflictos bélicos: desde el triunfalismo patriótico a la expresión más descarnada del dolor.

El ciclo será inaugurado este jueves a las 18:30 con la conferencia Después de Borodinó. Historia y ficción en Guerra y paz a cargo de Ignacio Jáuregui, gestor cultural con una trayectoria íntimamente ligada al Museo Ruso, quien hablará de Kutúzov, además de otros personajes y escenas claves de la novela, que son reveladoras para Tolstói.

Al día siguiente, a la misma hora, tendrá lugar la conversación literaria La madre de todas las novelas entre el traductor Joaquín Fernández Valdés y el periodista y escritor Daniel Utrilla, moderados por Ignacio Jáuregui. Fernández Valdés ha llevado a cabo la tarea inmensa de traducir Guerra y paz para sus contemporáneos, una labor que, coincidiendo con la exposición dedicada a Tolstói, la Colección del Museo Ruso tenía que presentar a su público.

Yo soy Tolstói

La Velada de San Petersburgo #SP5 con el título Guerras patrióticas tendrá lugar el sábado a las 20:00 con la apertura extraordinaria del centro hasta las 00:00, además de visitas crono especiales, la performance literaria Yo soy Tolstói/Tolstói soy yo, con la poeta Beatriz Russo y la gestora cultural Cristina Consuegra y el concierto de piano Érase una vez la guerra, interpretado por los músicos Jorge Lechado y Natalia Kuchaeva.

En Yo soy Tolstói/Tolstói soy yo, Consuegra y Russo proponen un itinerario especular, entre lo escénico y lo literario, en torno a algunas piezas de la exposición, itinerario que aspira a recuperar la voz de esos personajes creados por Tolstói desde una doble perspectiva: el sentido sobre la aportación de la obra Guerra y Paz a su propia persona y su sentido en el mundo contemporáneo.

El concierto a dos pianos y cuatro manos tendrá lugar en el Auditorio, de 21.45 a 22.30 horas. El dúo Lechado/Kuchaeva, especializado en el repertorio para dos pianos, vuelve a la Colección del Museo Ruso para ofrecer un programa que se desarrolla como un relato exaltado y macabro sobre la guerra.

Las visitas crono a las salas de la exposición anual se centran en las obras de P. Gruzinsky, Montañeses abandonan el aúl al acercarse las tropas rusas, 1872, a las 20:15; V. Vereshaguin: Shipka- Sheinovo, (Skóbelev cerca de Shipka), 1890, a las 20:25; P. Filónov, La guerra alemana, 1914-1915, a las 20:35; y G. Kórzhev, Abrasados por el fuego de la guerra, 1964-1967, a las 20_45.

Por último, el maratón de cine comenzará el domingo de 11:30 a 14:00 con Parte I, Austerlitz y Parte II, Natasha; y a las 18:00 - 19:30 con Parte III, La batalla de Borodinó y Parte IV, El incendio de Moscú. Las entradas para estas actividades son gratuitas hasta completar el aforo permitido, previa inscripción en la página web del museo desde ayer martes.

