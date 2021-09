El puertorriqueño Myke Towers deslumbra con un cierre apoteósico en Starlite

Starlite Catalana Occidente cerró la edición más especial de su historia, la que completa la primera década de vida, con la esperadísima actuación del puertorriqueño Myke Towers.

El joven fenómeno de la música urbana, rapero y compositor que se ha ganado un lugar de respeto y reconocimiento en la industria urbana gracias a su conexión con los oyentes, fue el protagonista de una noche épica donde el público no dejó de cantar ninguna de las canciones convertidas ya en temas clásicos del género.



Puntual a su cita, el espectáculo comenzó con el warm up de DJ Ponce, que con una breve sesión que comprendía tanto las mejores canciones del momento como una buena representación de los temas clásicos de la música actual, puso a tono a los asistentes a la cantera, ansiosos por ver a su artista favorito aparecer sobre las tablas de Starlite Catalana Occidente, enclave único que el cantante visitaba por primera vez.



Después de esta introducción, el escenario recibió el show del protagonista de la noche que pone el broche a la edición más extensa de la historia de Starlite. Después de la primera gran ovación del espectáculo, el artista apareció ataviado con vestuario de Prada con unas llamas dibujadas, las mismas que tenía pensado encender entre sus incondicionales con un amplio y frenético repertorio.



La primera de sus canciones fue‘Mírenme ahora’, seguida por grandes hits de la carrera del artista como‘Girl’, ‘Relación rota’y un picadillo con temas emblemáticos como‘Pareja del año’, que ya interpretó Sebastián Yatra en su visita a Starlite Catalana Occidente el pasado 2 de julio;‘Madrid’,‘Ella no es tuya’o‘Estamos arriba’. Con ‘Jeepeta’ llegó uno de los momentos álgidos de la noche, de esos que consiguieron condensar una gran energía en la atmósfera.



Myke Towers ha colaborado con algunos de los nombres más importantes del género, como Bad Bunny, Farruko, Luis Fonsi, Nicky Jam o Maluma y rápidamente se ha vuelto uno de los artistas más buscados dentro de la ‘nueva’ generación urbana. Cuenta con más de 300.000 oyentes mensuales en Spotify, y es que todas las canciones de Myke Towers se convierten automáticamente en grandes éxitos, colocándose en número 1.



El fervor del público se vio recompensado por Myke Towers, y es que el artista latino subió a un par de incondicionales que habían cantado cada canción sin descanso. “Subid, que estoy viendo que os las sabéis todas”, y así fue cómo los sueños de los asistentes de Starlite se hicieron realidad una noche más, gracias a la cercanía de los artistas y las estrellas que se dan cita en La Cantera de Nagüeles.



El ritmo frenético del espectáculo de Myke Towers hizo disfrutar a los asistentes durante casi hora y media en la que interpretó todos y cada uno de sus éxitos como‘Caramelo’,‘Diosa’, ‘La playa’,‘Curiosidad’o‘Bandido’, consiguiendo dibujar una sonrisa de oreja a oreja debajo de las mascarillas con la música como instrumento.



Entre los asistentes se encontraban Victoria Federica, el futbolista del Real Madrid, Marco Asensio y el del Bayern de Múnich, Lucas Hernández; la Miss Mundo Ana García Segundo, Ana Anticy la hija de Estrella Morente y Javier Conde, Estrella.



El programa de la décima edición ha concluido con éxito rotundo en actuaciones en tiempo de pandemia, respetando todas las medidas de seguridad estipuladas por las autoridades. Ya están disponibles las entradas de las actuaciones pospuestas para el año 2022 y próximamente empezarán a darse a conocer las nuevas actuaciones cerradas para la que será la undécima edición del festival boutique marbellí.

