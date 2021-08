Sir Tom Jones, una leyenda viva de la música en el festival Starlite (Marbella)

Tom Jones, la leyenda viva de la música pop conocida como 'El tigre de Gales', ofreció anoche un apoteósico recital musical con el que recorrió los mejores hits de su dilatada carrera de casi 60 años en activo. Concretamente son 58 años los que lleva subiendo el artista galés a los escenarios de todo el mundo para hacer disfrutar a los amantes de su música. A sus 81 años, hizo honor a su apodo y ofreció un potente concierto en el que demostró que su voz sigue intacta.



El artista y actor británico, que ha vendido más de 100 millones de discos en todo el planeta, visitaba por segunda vez el Auditorio de Starlite Catalana Occidente, en Marbella, hecho por el que decía a sus seguidores: "Hace unos años estuve aquí y esto sigue igual de maravilloso". Para comenzar, unas declaraciones que dejaban ver sus intenciones: "¿Cómo estáis todos? Vamos a pasarlo bien esta noche".



Tom Jones está presentando último trabajo, el disco Surrounded by time, justo grabado antes del inicio de la pandemia y en el que se pueden encontrar versiones de otros artistas como Cat Stevens o Bob Dylan, en un tránsito por estilos musicales como el blues, folk, soul y electrónica. Un disco que le he llevado directamente al número 1 de las listas de ventas, convirtiéndole, como él mismo dijo sobre las tablas de Starlite Catalana Occidente, "en la persona de más edad en conseguir el número uno".



Abriendo el repertorio de canciones, What's new Pussycat?, el súper ventas It's not unusual y Pop star, un tema lanzado por Cat Stevens en 1970. Sex bomb, que empezó en versión pausada para terminar tan electrizante como siempre, no podía faltar en la selección de temas de la noche y el público la recibió con la ovación que se merece e inmortalizando, con sus teléfonos móviles, el mítico momento para la posteridad.



Green green grass of home, One more cup of coffee (tema de Bob Dylan de 1976) y Delilah (interpretada por primera vez por Tom Jones en 1976) fueron algunos de los temas más aplaudidos de la noche junto You can leave your hat on y Kiss, que fue el broche del concierto antes de los bises.



Cerrando el espectáculo de esta prodigiosa voz estuvieron los temas I'm growing old, No hole in my head y Strange things, tras el cual Tom Jones procedió a presentar a los integrantes de la banda, a despedirse de sus espectadores y a desearles "buenas noches y que Dios os bendiga a todos".



Tras el concierto de Tom Jones, la música siguió en la Zona Sessions con Lérica, el dúo estrella de los hits del verano capaz de superar los 100 millones de streams en un mismo año. Los gaditanos Tony Mateo y Juan Carlos Arauzo se han hecho un hueco en la industria musical gracias a su especial fusión urbana y latina de matices flamencos. Con sus colaboraciones de la talla de Gente de Zona, Leslie Shaq, Juan Magán o Danny Romero, Lérica se ha convertido en el grupo artífice de las melodías más pegadizas del momento.



Un concierto lleno de ritmo el que ofreció Lérica en la calurosa noche de Starlite Catalana Occidente para regocijo de quienes acudieron a La Cantera a disfrutar de una velada de música por partida doble.



Entre quienes acudieron a La Cantera a disfrutar de la 'experiencia Starlite', Olivia de Borbón y Julián Porras, Valeria Mazza acompañada por Alejandro Gravier, la empresaria Monika Bacardi, Simona Gandolfi y Hubertus Hohenlohe, Gunilla von Bismarck, el director de Cadena 100, Javier Llanos y los televisivos Agustín Bravo (acompañado por Susana Abad) y Luis Rollán.

