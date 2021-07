El taller de escritura creativa en Málaga con un pie en el libro y otro en la calle

No hay una mirada en Málaga más afilada, poética, elegante y acertada que la del periodista Pablo Bujalance. Desde sus columnas en Málaga Hoy donde cada semana le toma el pulso a la ciudad y hace a la vez de flâneur hasta sus crónicas de Semana Santa. El novelista, dramaturgo y crítico teatral se lanza ahora a una aventura apasionante: la apertura de un taller de escritura creativa.

El espacio cultural está ubicado en un estudio de la calle Fernando El Católico, al lado de la iglesia de la Victoria. Bujalance tenía la idea de abrir el Taller de Mundos Posibles desde hace tiempo, pero la pandemia lo retrasó. Ahora abrirán respetando el protocolo Covid y con distancia de seguridad. "Espero que en octubre esté la cosa más relajada. Voy a pedir el carnet de vacunación a todos", dice con ironía.

El lugar estará abierto a cualquiera que escriba o esté interesado en escribir y que busque soluciones para superar bloqueos, mejorar su estilo y su expresión. "Quien quiera convertirse en el escritor o la escritora que quiere ser tiene su casa en el Taller de Mundos Posibles", nos reciben en la web. El primer taller se desarrollará entre el 4 de octubre y el 21 de febrero, con un total de 18 encuentros de periodicidad semanal.

Llegó el día. Os presento un nuevo taller de escritura creativa que nace en Málaga y que tengo el gusto de dirigir: el Taller de Mundos Posibles. Para daros la información esencial, abro hilo. De momento, aquí tenéis nuestro logo: pic.twitter.com/mmXMPDx6cZ — Pablo Bujalance (@pbujalance) July 29, 2021

Pablo Bujalance, en una imagen.

La rica mirada del periodista se trasladará al taller. "La mirada vale para la crónica peridística, la ficción, la poesía, el teatro. Escribir es una cuestión de sensibilidad, una manera de estar en el mundo", asegura al teléfono el autor, que opina que "los escritores están en el mundo de una manera, lo recibimos como lectores y de alguna forma lo devolvemos como escritores".

De entrada, el taller comparte una máxima fundamental: aprender a mirar para aprender a escribir. Y una certeza: ninguno de los dos aprendizajes puede darse jamás por terminado. "Hay herramientas para afilar la mirada, pararte en los detalles, en lo que más se pasa por alto, lo menos promocional. Puede ser cualquier cosa", asegura el escritor, que cree que "la literatura ofrece un mosaico de miradas fabulosas"; y que "la poesía nace del hecho de mirar, de mirar bien".

En sus sesiones, el poeta volcará su manera de ver el mundo y la de los escritores que van a acompañarles: desde los grandes clásicos a autores contemporáneos en todos los idiomas. Aunque hay una selección previa de autores, la lista estará abierta. "Quiero atender a los intereses de los que vengan", aclara. Entre las referencias absolutas del taller de escritura creativa estará el francés Georges Perec.

Otra foto del taller y espacio cultural.

"Acuña la idea de lo infraordinario como materia en la literatura. Es un hombre que se dedica a escribir describiendo lo que tiene a su alrededor, lo que encuentra en su casa. Esa afición por la enumeración, por la descripción, por los objetos, por las cosas, me parece riquísimo. Es capaz de encontrar un mundo lleno de significados donde la mayor parte de la gente no encuentra nada", destaca el periodista.

Centro de actividad

El taller no sólo se detendrá en la teoría; irá más allá. "Nos incorporaremos a buena parte de la actividad cultural que se genere en Málaga. Quiero que los miembros del taller vayamos a festivales literarios y a presentaciones de libros. También que tengamos encuentros con escritores que, o bien vengan al taller, o bien vayamos nosotros", garantiza.

En ese aspecto, el espacio no será un taller de escritura creativa inmovilista. "No se trata de vivir ajenos a la práctica. Además de la actividad reglada la cosa es crear grupos de gente inquieta. Que no se quede en un mero formalismo académico. No concibo la literatura como un grado o una medalla que se cuelga, sino como una manera de vivir y de disfrutar", asegura el escritor.

La biblioteca del taller.

La intención es "crear grupos reducidos donde la afinidad común por la escritura se convierta en experiencia compartida, inquietud y estímulo, pero también en destreza y rigor". Sus paseos también se trasladarán al taller: Bujalance propondrá sitios, tareas y actividades con un ojo puesto en el libro y otro en la calle. La ciudad está de enhorabuena. Celebremos.

Pablo Bujalance

Nacido en Málaga en 1976, Pablo Bujalance es escritor y periodista. Desde 2004 es redactor de cultura en el diario Málaga Hoy y columnista de opinión en el Grupo Joly. El mismo año publicó su primer libro, Padre, con el que ganó el Premio Málaga Crea de Poesía, concedido por el Ayuntamiento.

Desde entonces ha publicado novelas, relatos, ensayos, poemas y obras de teatro. Como dramaturgo, ha estrenado desde 2011 una veintena de obras, incluidas algunas adaptaciones de clásicos, que en varias ocasiones han sido objeto de giras y premios dentro y fuera de España.

Entre sus reconocimientos cabe destacar, además del Premio Málaga Crea, el Premio del Teatro Andaluz a la difusión de las artes escénicas, concedido por la Fundación SGAE y la Asociación del Teatro Andaluz en 2015, por su labor de crítico teatral recogida en prensa y en el blog El diario de Próspero.

También ha recibido galardones otorgados por el Festival de Teatro Clásico de Almagro y la Asociación de Críticos de Teatro de Uruguay a A secreto agravio, secreta venganza, producción escénica de la obra de Calderón de la Barca a cargo de la compañía Jóvenes Clásicos con su versión libre. En marzo de 2021 ganó el primer premio del Torneo de Dramaturgia Andaluza, celebrado en Málaga, con su obra Medea en Beirut.

