Una promotora de Madrid afianza su apuesta por la Costa del Sol: del suelo de Churriana a 230 VPO en Benalmádena

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Las claves Generado con IA La promotora madrileña Ferrocarril Proyecto 19 refuerza su presencia en la Costa del Sol tras adjudicarse un suelo público en Benalmádena para 230 viviendas protegidas. La parcela, de 29.379 m² en el sector SP-8 Santángelo Oeste, fue adjudicada por 5,4 millones de euros y permitirá aumentar la densidad de viviendas gracias al Decreto-ley andaluz 1/2025. El pliego obliga a destinar todas las viviendas a protección oficial, con precios máximos fijados y una protección legal de 15 años, además de reservar el 4% de las viviendas para personas con movilidad reducida. La promotora tiene plazos estrictos para presentar proyectos, obtener licencias y ejecutar las obras, que deberán concluirse en un máximo de 18 meses desde la concesión de la licencia.

La promotora madrileña Ferrocarril Proyecto 19 está reforzando su apuesta por el mercado residencial de Málaga y la Costa del Sol.

Primero fue Málaga capital, donde se hizo con una parcela municipal en Churriana para desarrollar unas 124 viviendas. Meses después formaliza un nuevo movimiento en Benalmádena, donde acaba de ganar la subasta de otro suelo público con capacidad para levantar hasta 230 viviendas protegidas.

El Ayuntamiento benalmadense le acaba de adjudicar el terreno al ser la única oferta presentada. La firma, vinculada al grupo Ferrocarril, oferta 5.406.549,77 euros (IVA incluido) por el terreno, localizado en el sector SP-8 Santángelo Oeste.

Cuenta con una superficie de 29.379 metros cuadrados y parte con una previsión inicial de 192 viviendas protegidas.

Sin embargo, la aplicación de las medidas extraordinarias recogidas en el Decreto-ley andaluz 1/2025 para impulsar la vivienda protegida permite elevar la densidad hasta alcanzar las 230 unidades, siempre que se cumplan las condiciones urbanísticas y administrativas previstas.

La adjudicación en Benalmádena consolida así la presencia del grupo en una zona en la que distintos ayuntamientos están recurriendo a la venta de suelo municipal como vía para movilizar promociones residenciales a precio limitado.

El primer movimiento se produjo en Málaga capital. Ferrocarril Proyecto 16, S.L., otra sociedad del grupo, resultó adjudicataria de una parcela residencial situada en el entorno de El Retiro, en Churriana, después de que la subasta inicial quedase desierta.

La finca, sobre la que se autorizan unas 124 viviendas, salió posteriormente a adjudicación directa de oficio con un precio de 8.801.001,50 euros sin IVA, equivalente a algo más de 10,6 millones de euros con impuestos. La empresa se impuso a Construcciones y Promociones Angulo Sánchez, que había presentado una oferta inferior.

Precios máximos y 15 años de protección

El pliego obliga a destinar la totalidad de las viviendas a protección oficial, ya sea en régimen especial, general o de precio limitado. Los precios máximos establecidos para Benalmádena, incluida en el Grupo Territorial 1 del Plan Vive en Andalucía, son los siguientes:

2.012,31 euros por metro cuadrado útil en régimen especial.

útil en régimen especial. 2.280,62 euros por metro cuadrado útil en régimen general .

útil en . 2.683,08 euros por metro cuadrado útil en régimen de precio limitado.

La protección legal se mantendrá durante 15 años, periodo que deberá quedar reflejado tanto en la calificación definitiva como en el Registro de la Propiedad.

Además, al menos el 4% de las viviendas deberá reservarse para personas con movilidad reducida permanente. Cada vivienda tendrá vinculada una plaza de aparcamiento inseparable, con una superficie útil computable a efectos de precio máximo de 18,30 metros cuadrados.

La adjudicación no implica que las obras puedan comenzar de inmediato. La promotora deberá completar antes varios trámites urbanísticos y administrativos, con plazos expresamente fijados en el contrato.

Dispondrá de dos meses desde la elevación a escritura pública de la compraventa para presentar un nuevo Estudio de Detalle si pretende aprovechar el aumento de densidad y edificabilidad.

Una vez aprobado definitivamente y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, tendrá tres meses para presentar el proyecto básico, solicitar la calificación provisional de las viviendas y pedir la licencia municipal de obras.

Tras la concesión de la licencia, contará con cuatro meses para presentar el proyecto de ejecución y comunicar el inicio de los trabajos. Las obras deberán concluir en un máximo de 18 meses desde la concesión de la licencia.

El último trámite será la solicitud de la calificación definitiva de las viviendas protegidas y de la licencia de primera ocupación, que deberá realizarse en el plazo de un mes desde la fecha de finalización recogida en el certificado final de obra.