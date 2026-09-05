Muere un bañista de 80 años ahogado en una playa de Benalmádena

Una imagen de la playa de la Verdad. Turismo Benalmádena

Las claves

Las claves Generado con IA Un hombre de 80 años ha fallecido ahogado en la playa de la Verdad, en Benalmádena, tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. El suceso ocurrió en la mañana del sábado, antes del inicio del horario del Servicio de Salvamento y Socorrismo. Pese a los intentos de reanimación, los servicios de emergencia solo pudieron certificar la muerte del bañista. El Ayuntamiento de Benalmádena ha confirmado el fallecimiento y se activó el protocolo judicial habitual.

Otro trágico suceso azota a las playas de la provincia de Málaga. Un octogenario que se estaba dando un baño en la playa de la Verdad, en Benalmádena, ha fallecido por ahogamiento tras sufrir una parada cardiorrespiratoria.

Los hechos han tenido lugar este sábado por la mañana. El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía recibió una llamada que alertaba de la presencia de un varón de avanzada edad que habría sufrido una parada cardiorrespiratoria.

La llamada procedía del servicio de playas de Benalmádena. A su llegada, solo pudieron certificar su fallecimiento y proceder con el habitual protocolo judicial.

Desde el Ayuntamiento de Benalmádena también han confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga el fallecimiento por ahogamiento en la playa La Verdad, a la altura del Sunset.

La persona, indican fuentes municipales, fue localizada en la orilla antes del horario de apertura del Servicio de Salvamento, Socorrismo y Asistencia Sanitaria en las playas de Benalmádena.

Aunque se le realizaron maniobras de reanimación, lamentablemente, resultaron infructuosas. Nada se pudo hacer por salvar la vida de este bañista de 80 años.