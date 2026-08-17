Desalojan parcialmente un hotel en Benalmádena por incendio: no hay daños personales

Un camión de bomberos en el hotel. BOMBEROS DE BENALMÁDENA

Las claves

Las claves Generado con IA Un incendio en el Hotel Spirit de Benalmádena obligó a evacuar parcialmente el edificio la noche del domingo. El fuego se originó alrededor de las 21:00 horas en la sala de masajes de la planta -2 del hotel. Más de 200 personas fueron desalojadas, pero no se registraron daños personales. La rápida intervención de Bomberos, junto a la coordinación con el personal del hotel y la Policía, permitió controlar la situación eficazmente.

Un incendio se declaró la noche de este domingo en un hotel de Benalmádena y llegó a obligar a evacuar parcialmente el establecimiento, que tenía cerca de 300 personas alojadas.

Sobre las 21.00 horas, las llamas se produjeron en una estancia de la planta -2 del Hotel Spirit de Benalmádena, concretamente en la sala donde se realizan los masajes.

Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones de Bomberos de Benalmádena, que controlaron el incendio con rapidez, según ha informado el propio servicio.

El suceso hizo necesaria la evacuación parcial del hotel, que se encontraba con cerca de 300 personas alojadas en ese momento. No se registraron daños personales.

Los Bomberos han destacado la coordinación con los equipos de intervención del propio hotel, la Policía Local y la Policía Nacional durante el operativo, que evitó un mal mayor.