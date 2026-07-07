Fallece un hombre de 93 años en una playa de Benalmádena

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Las claves Generado con IA Un hombre de 93 años ha fallecido este martes en la playa El Kilito de Benalmádena, Málaga. El suceso ocurrió alrededor de las 8:50 horas, tras ser sacado del agua y recibir maniobras de reanimación. Policía Local, Policía Nacional y servicios sanitarios acudieron al lugar, confirmando el fallecimiento del hombre.

Un hombre de 93 años ha fallecido este martes en una playa de Benalmádena (Málaga) tras ser sacado del agua, según han confirmado desde Emergencias 112 Andalucía.

Alrededor de las 8.50 horas, el 112 ha recibido una llamada de una persona que alertaba de que en la playa El Kilito, en la zona de Arroyo de la Miel, habían sacado a un hombre del agua y se le estaba practicando la reanimación, según han informado a Europa Press.

En ese momento, se dio aviso a la Policía Local, a la Nacional y a los servicios sanitarios, que han confirmado el fallecimiento de este hombre, de 93 años.