Educación abre una investigación tras el suicidio de Ángela: "No hubo ninguna alerta ni indicio de posible acoso"

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha confirmado este martes la apertura de una investigación tras la trágica muerte de una alumna de tercero de ESO escolarizada en el IES Benalmádena, en la provincia de Málaga.

Según el comunicado remitido por el ente autonómico, la inspección educativa ha recabado informes de la dirección del centro, de los tutores de los dos últimos cursos, del departamento de orientación y de las reuniones mantenidas con el jefe de estudios y la maestra de Pedagogía Terapéutica.

De acuerdo con esta información, "no hubo ninguna alerta ni indicio de una posible situación de acoso escolar".

La Administración educativa subraya que ni la familia ni la propia alumna comunicaron al centro que estuviera sufriendo acoso, y que tampoco consta aviso alguno por parte de compañeros o profesores en ese sentido.

Asimismo, la información recopilada apunta a que la estudiante estaba "bien integrada en el aula" y que, de hecho, había sido elegida delegada de clase por sus compañeros durante el presente curso escolar, lo que, según el informe, reflejaría su buena relación con el grupo.

En el marco de las actividades de tutoría desarrolladas por el centro —incluidos cuestionarios sobre bienestar emocional— no se detectaron problemas ni manifestaciones de malestar por parte de la alumna o de sus compañeros.

Tampoco consta que acudiera al departamento de orientación para trasladar alguna dificultad relacionada con la convivencia escolar.

Desde la Consejería también se ha señalado que el IES Benalmádena mantiene actualmente abiertos cinco protocolos de prevención por conductas autolíticas y un protocolo de acoso escolar, dentro de las actuaciones habituales de seguimiento y prevención.

Las reuniones mantenidas entre el centro y la familia, según se recoge en el comunicado, se centraron en la justificación de algunas faltas de asistencia y en cuestiones académicas relativas a la evolución escolar de la menor.

La investigación continúa abierta con el objetivo de esclarecer cualquier circunstancia relacionada con el caso.