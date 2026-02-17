Ángela, la niña de 14 años que se ha suicidado en Benalmádena, sufría acoso por su delgadez: "Era muy estudiosa y tímida"

"Haz todo en privado, lo que nadie sabe, nadie lo arruina". Eso es lo que dice el último post compartido en TikTok de Ángela, la menor de 14 años que, sin decir nada a nadie, se quitó la vida el pasado sábado, 14 de febrero, en el sótano del complejo residencial donde vivía junto a sus padres y su hermano.

En la tarde de San Valentín, según informan fuentes consultadas, Ángela comunicó a su familia que iba a salir al carnaval del pueblo. Pero las horas pasaban y no se conectaba al teléfono móvil. No contestaba a las llamadas. Y eso comenzó a preocupar a su familia, que la buscó por todas partes e incluso alertó a la Policía Local de Benalmádena. Esta actitud no era para nada habitual en ella. Finalmente, su hermano, de 23 años, la localizó inconsciente casi a medianoche en el sótano del complejo residencial Los Algarrobos, donde reside la familia.

A las 00.15 horas del 15 de febrero, el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía recibió un aviso de la Policía Local, que a su vez fue alertada por la familia del hallazgo de la menor. Los agentes pedían asistencia sanitaria urgente, pero nada pudieron hacer por salvar su vida los efectivos del 061. También se desplazaron agentes de la Policía Nacional, que en una primera inspección ocular no apreciaron indicios de participación de terceras personas y centraron la investigación en las causas por las que la menor se habría quitado la vida.

El caso de Ángela ha provocado una gran conmoción en el municipio malagueño y en la comunidad educativa. Ángela cursaba 3º de ESO en el I.E.S Benalmádena, un centro que no ha querido dar declaraciones desde que sucedieron los hechos. Tampoco han publicado ninguna imagen con el crespón negro y las condolencias a la familia. El único gesto público que han tenido al respecto es que las banderas de las instalaciones ondean desde este lunes a media asta.

La investigación se centra ahora en reconstruir el contexto previo a los hechos y determinar si existieron factores que pudieran haber influido en la decisión de la adolescente, entre ellos la posible existencia de un caso de acoso escolar, ya que fuentes de su entorno han confirmado que efectivamente Ángela era víctima de bullying.

Compañeros de su instituto han explicado a EL ESPAÑOL de Málaga que el principal motivo por el que se metían con ella en persona y a través de las redes era por su físico y, más concretamente, por su delgadez. Ángela era tímida y muy buena estudiante, por lo que estos aspectos hacían que se incrementaran las burlas, han añadido las fuentes consultadas.

La menor se encontraba en tratamiento psicológico desde hace un año por la situación tan difícil que estaba viviendo y que se podía intuir a través de las publicaciones compartidas de su TikTok. No las escribía ella, pero las cogía de otras personas porque se sentía identificada, algo muy común entre los jóvenes de su edad.

Una de ellas decía lo siguiente: "Una conversación profunda y una disculpa pueden arreglar muchas cosas, pero muchas personas no son lo suficientemente maduras como para hacer eso". En otra, reconocía no hablar primero a algunas personas por miedo a que no quisieran hablar con ella, o asumía que prefería sufrir ella a que lo hicieran los demás.

Protocolo

La consejera andaluza de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, por su parte, dijo este lunes que su departamento no tiene constancia de que el IES Benalmádena (Málaga) tuviera abierto ningún protocolo de acoso escolar o conducta autolítica en el caso de la menor de 14 años que se ha quitado la vida en este municipio.



En declaraciones a los medios durante la inauguración de un colegio en El Ejido (Almería), Castillo explicó que la inspección educativa está trabajando para "averiguar qué ha pasado" y determinar "si tienen algo que ver con el sistema educativo" las causas del fallecimiento de la alumna.



"El IES Benalmádena es un centro que normalmente trabaja bien con el alumnado, tiene abiertos [cinco] protocolos de conductas autolíticas y de acoso en relación con otros alumnos, pero no nos consta ahora mismo en el caso de Ángela", ha detallado la titular de Educación, quien ha matizado que se va a hacer "todo lo posible por averiguar" lo ocurrido.



La consejera ha mostrado cautela a la espera de la información que aporten las fuerzas y cuerpos de seguridad, encargadas de la investigación judicial, y ha trasladado sus condolencias a la familia y a la comunidad educativa ante el "momento de dolor" que supone "perder a un hijo, que es lo peor que nos puede pasar".



El presidente de la Junta, Juanma Moreno, también se ha referido a este suceso durante su intervención en El Ejido, donde ha hecho un llamamiento a trabajar por la convivencia en las aulas y "contra el acoso, que tanto nos preocupa y que tiene consecuencias graves en muchas ocasiones".