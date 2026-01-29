Denuncian el desprendimiento de un muro a pocos metros de la vía del Cercanías en Benalmádena

Las claves nuevo Generado con IA Un muro de contención junto a la vía del Cercanías en Benalmádena ha sufrido un desprendimiento, quedando restos a pocos metros del tren. Vecinos de la zona expresan su preocupación por el aumento del agujero en el muro, agravado por el temporal reciente, y temen posibles accidentes. Adif asegura que el área de mantenimiento está al tanto de la situación y que la circulación ferroviaria continúa con normalidad. El PP de Málaga denuncia el deterioro de la red ferroviaria en la provincia, con seis incidencias registradas solo en enero de 2026, y alerta sobre la falta de inversión y mantenimiento.

Cuando apenas han pasado diez días desde el fatal accidente ferroviario de Adamuz, que se saldó con la vida de 45 personas, se han ido denunciando diferentes incidencias a lo largo de toda la red española como la que ha trascendido este jueves, 29 de enero, en la infraestructura del Cercanías a pocos metros de la estación de Torremuelle, en Benalmádena, donde uno de los muros de contención que hay junto a la vía ha sufrido un desprendimiento, quedando restos a pocos metros de ella.

La imagen ha indignado a los vecinos, que aseguran que el temporal que afecta a la provincia desde hace días con el paso de varias borrascas no está ayudando a la situación. Dicen que el agujero del muro cada vez es más grande y temen que pueda producirse alguna desgracia. EL ESPAÑOL de Málaga ha contactado con el Administrador de Infrasestructuras Ferroviarias para preguntar al respecto de las imágenes recibidas y desde Adif han asegurado que el área de mantenimiento de infraestructura ya conoce "el tema" y que la circulación se desarrolla con total normalidad.

Esta situación se suma a la casuística acontecida en otro punto de Benalmádena, donde los bomberos del municipio denunciaron ante Adif la existencia de un muro con grietas que podría provocar desprendimientos junto a las vías del Cercanías de Málaga. La línea también está operativa y desde Adif han añadido que están pendientes de ella y que en estos momentos no plantea problemas para el transcurrir habitual de la línea.

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, denunció el martes pasado el deterioro de la red ferroviaria en la provincia, una situación que, a su juicio, evidencia “el sectarismo de Pedro Sánchez con Málaga y Andalucía”. En este sentido, calificó de “inadmisible” que un servicio que hasta hace pocos años era “la joya de la corona”, como el AVE que conecta la capital con Madrid, registre “una gran incidencia cada dos días”, un escenario que, según advirtió, está minando la confianza de los usuarios.

Carmona subrayó que este deterioro no afecta únicamente a la Alta Velocidad, recordando que solo en el mes de enero de 2026 se han contabilizado seis incidencias en la red ferroviaria malagueña, también en las conexiones de Media Distancia y Cercanías.

El dirigente popular alertó de una situación “límite” por la falta de inversión y mantenimiento del Gobierno central, poniendo el foco en los problemas de seguridad, las filtraciones en el túnel del AVE en Valle de Abdalajís y el “pésimo estado” del Cercanías, especialmente en la línea C-1 a su paso por Benalmádena, donde se enmarcan las dos incidencias mencionadas, insistiendo en que “no se trata de un problema económico, sino de la seguridad de malagueños y visitantes”.