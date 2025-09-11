Un incendio en la Costa del Sol obliga a desalojar varias viviendas en Benalmádena

Un nuevo incendio ocurrido en el municipio de Benalmádena ha obligado al desalojo de varias viviendas.

Así lo confirman desde el Ayuntamiento de la localidad en sus redes sociales. De acuerdo con la información aportada, el fuego se ha declarado en la madrugada de este jueves en la zona de la carretera de la Costa del Sol.

Algunos vecinos precisan que las llamas se localizan en el entorno de Torremuelle.

Benalmádena, desde mi casa. Cuidado con los ponientes de septiembre pic.twitter.com/8Hvv1mdyJl — nandogerman (@nandogerman) September 11, 2025

Con el objetivo de atender a los vecinos afectados por el desalojo de casas, el Consistorio ha habilitado el pabellón de Benalmádena pueblo.

Esta madrugada se ha declarado un incendio en la zona de carretera Costa del Sol.



Se han producido desalojos de viviendas. Se ha habilitado el pabellón de Benalmádena pueblo para acoger a las personas desalojadas. pic.twitter.com/5Zsb2leRYK — Ayuntamiento de Benalmádena (@BenalmadenaAyto) September 11, 2025

Las labores de extinción cuentan con la colaboración de varias dotaciones del Plan Infoca, pese a que se trata de un incendio urbano. En concreto hay desplegados cuatro grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y una autobomba.

A estos hay que sumar dotaciones de Torremolinos y Alhaurín de la Torre del Consorcio de Bomberos de Málaga.

Como consecuencia del fuego, desde Renfe se ha informado durante la pasada madrugada de la interrupción de la circulación de los trenes de Cercanías en la línea C1 entre Benalmádena y Fuengirola.