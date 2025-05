El entierro de Lina, asesinada en Benalmádena en febrero por su pareja, se celebra este martes: "Han sido tres duros meses"

Benalmádena, 5:25 horas del domingo 9 de febrero. Las llamas de una vivienda ardiendo en la calle Álamos de la localidad malagueña se aprecian desde diferentes edificios del pueblo. Son varios los vecinos que alertan al 112 de Andalucía del incendio que devora el número 27 de la citada vía. De inmediato, se trasladan al lugar agentes de la Policía Local, Bomberos y una ambulancia del 061 ante la posibilidad de que haya algún herido.

Los primeros observan que en la puerta de la vivienda se encuentra un padre junto a tres pequeños de siete, nueve y 11 años. Gracias al relato de este último, descubren que no acudían a una intervención por fuego en un domicilio, sino por algo aún más trágico: un caso de violencia de género.

El pequeño narró a los agentes, dentro de lo que le permite su corta edad, lo que había vivido aquella terrible madrugada. Les contó que su padre había matado a su madre para luego quemar el domicilio familiar. Palabras que corroboraron cuando pudieron sofocar las llamas y localizar el cuerpo de la buena de Lina en el interior.

Desde aquel terrible suceso ya han pasado tres meses. Tres meses de dolor para una familia que ha sufrido mucho, quizá demasiado. El primo de Lina, Daniel Ríos, asegura que han sido "tres meses de espera, de angustia". Al parecer, según relata, el complejo proceso de la autopsia ha demorado mucho los plazos. "Imagínate como estaba su madre", lamenta. Este martes al fin podrán enterrarla en el cementerio de Benalmádena a las seis de la tarde, después de velarla desde las once de la mañana.

Cabe recordar que su pareja, un hombre llamado Augustine, de 42 años, le prendió fuego a la casa, parece que con el objetivo de ocultar pruebas. Se encontraron elementos inflamables una vez apagado el fuego. El interior de la vivienda quedó totalmente destrozado. Es por ello por lo que el próximo 10 de mayo, en el Recinto Ferial Los Nadales, va a realizarse una verbena donde se servirá comida, se realizarán subastas y acudirán diversos artistas, desde las doce de la mañana a las doce de la noche, para recaudar fondos para volver a reconstruir la vivienda, hogar de sus pequeños.

Además, el objetivo es lograr un 'colchón' de ahorros que sirva de manutención para los críos. Catalina Guillén —ese es su nombre completo— tenía 48 años y era muy querida en Benalmádena, donde todos dicen que era habitual verla sola con sus "tres soles" de allá para acá. Tenía otro hijo de 19 años, fruto de una relación anterior, pero no se encontraba en el lugar del crimen aquella noche. Él vivía con su abuela materna en la parte superior de la casa y no guardaba buena relación con el agresor, explican fuentes consultadas, ya que este "no toleraba tener cerca a un chico que no era suyo".

La víctima estaba trabajando como monitora auxiliar en el centro escolar donde estudiaban los menores. Su entorno asegura que ella "ha sido siempre muy currante. Antes de morir estaba muy contenta en el colegio. Su labor era recoger a los niños en un punto de encuentro y los acompañaba hasta la escuela. Pero también ha limpiado bares de la plaza del pueblo".

Si había que trabajar como asistenta, allá que iba ella. Si había que cuidar a alguna persona dependiente, también estaba dispuesta. En casa no tenían una economía boyante, de hecho les habían rechazado recientemente el Ingreso Mínimo Vital, y había que sacar a sus pequeños hacia delante como fuera. Ahora quieren echarle una mano a los niños después del calvario vivido, y más ahora, que al fin Lina descansa en paz.