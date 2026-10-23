Domino’s Pizza llega a Antequera con un nuevo local en La Verónica: oferta pizzas medianas desde 6,99 euros

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LO ESENCIAL Las claves Domino’s Pizza abre su primer local en Antequera, ubicado en el centro comercial La Verónica, alcanzando los 16 establecimientos en la provincia de Málaga. El nuevo restaurante cuenta con 108 metros cuadrados, capacidad para 25 personas y ha supuesto la creación de unos 25 puestos de trabajo. Para celebrar la inauguración, la cadena ofrece pizzas medianas para recoger desde 6,99 euros durante las primeras tres semanas. La empresa donará la recaudación del día de apertura a la Fundación Alsea para apoyar a personas y comunidades afectadas por incendios.

Domino’s Pizza ha abierto un nuevo restaurante en Antequera, ubicado en el centro comercial La Verónica.

Con este movimiento, refuerza su presencia en la provincia de Málaga. El establecimiento es el primero de la marca gestionado directamente por la compañía en la localidad y eleva a 16 el número de locales de la cadena en la provincia.

El nuevo negocio se encuentra en la carretera de Talavera y cuenta con una superficie de 108,14 metros cuadrados y capacidad para 25 personas.

Según ha informado la compañía, su puesta en marcha ha supuesto la creación de alrededor de 25 puestos de trabajo.

El restaurante ofrece las tres modalidades de servicio habituales de la marca: consumo en el propio establecimiento, recogida de pedidos y entrega a domicilio. Su apertura forma parte de la estrategia de expansión de Domino’s Pizza en Andalucía, donde combina locales propios con establecimientos franquiciados.

Medianas desde 6,99 euros

Para celebrar su llegada a Antequera, la cadena ha lanzado una promoción de pizzas medianas para recoger en el establecimiento desde 6,99 euros, disponible durante las tres primeras semanas de actividad, según la información facilitada por la empresa.

La apertura también ha estado acompañada de una iniciativa promocional dirigida a los vecinos. Bajo el lema "Antequera ya no necesita cocinar", las primeras 100 personas que acudieron al local con un utensilio de cocina en desuso recibieron una pizza mediana gratuita. La campaña excluía objetos punzantes o cortantes por motivos de seguridad.

Además, la compañía ha enmarcado la inauguración en su iniciativa solidaria Apertura con Corazón. Según la nota de prensa, la recaudación obtenida durante la jornada inaugural se ha destinado a la Fundación Alsea para apoyar, junto con otras entidades, a personas y comunidades afectadas por emergencias provocadas por incendios.