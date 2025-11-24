Así será el gran centro logístico de 64.000 metros de Dia en Antequera: dará servicio a más de 500 de toda Andalucía

Las claves nuevo Generado con IA Dia, junto a IBA Capital y Dunas Capital, construirá un centro logístico de más de 64.000 m² en el Puerto Seco de Antequera, Málaga, con apertura prevista para el primer semestre de 2027. La nueva plataforma dará servicio a más de 300 tiendas de Andalucía oriental con productos de alta rotación y a más de 500 en toda Andalucía para productos de baja rotación. El proyecto, con una inversión cercana a 47 millones de euros, creará 200 empleos y gestionará más de 300.000 cajas y 200 camiones diarios, consolidando la eficiencia logística en la región.

La cadena de supermercados Dia, junto a IBA Capital, gestora de fondos y activos inmobiliarios líder en el mercado español, y Dunas Capital, grupo financiero referente en la gestión de activos mobiliarios e inmobiliarios, ha anunciado este lunes la puesta en marcha de un gran centro logístico en la provincia de Málaga.

De acuerdo con los datos aportados, este espacio contará con una superficie total de más de 64.000 metros cuadrados, convirtiéndose en la segunda nave más grande de la cadena de distribución, y cuya apertura está prevista para el primer semestre de 2027.

La nueva plataforma, ubicada en el Puerto Seco de Antequera, promovido por Groupe IDEC, sustituirá al anterior en la misma localidad.

El proyecto forma parte del Plan Estratégico 2025-29, Creciendo cada día, siguiendo su nuevo modelo de almacenes, desarrollado en los últimos centros abiertos por la compañía en Toledo, Sevilla y León.

200 puestos de trabajo

Este nuevo centro de distribución dará servicio a más de 300 tiendas de Andalucía oriental para productos de alta rotación y a más de 500 tiendas de toda Andalucía para productos de baja rotación, impulsando las operaciones de la compañía en la zona y optimizando el proceso logístico.

El proyecto ha supuesto una inversión de cerca de 47 millones de euros y será ejecutado por la constructora Grupo Bertolín.

"La puesta en marcha de este nuevo centro logístico supone un paso más en nuestro compromiso por seguir creciendo y mejorar nuestra capacidad de respuesta ante las demandas presentes y futuras de los consumidores en la región", explica Alejandra Fragoso, directora Regional de Dia en Andalucía Oriental.

El centro logístico contará con una capacidad para más de 5.000 referencias de producto y cerca de 36.000 palets almacenados.

Las instalaciones están diseñadas para alcanzar un movimiento de más 300.000 cajas al día, lo que permitirá optimizar los procesos de distribución y garantizar una mayor eficiencia operativa para dar servicio a la zona sur del país.

Además, contará con 127 muelles de recepción y expedición, y gestionará un flujo diario de más de 200 camiones, entre operaciones de entrada y salida, consolidándose como un punto estratégico clave dentro de la red logística de la compañía.