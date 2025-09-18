Una mujer amenaza con darle un puñetazo a una doctora en las urgencias del hospital de Antequera

Una doctora del servicio de Urgencias del Hospital de Antequera (Málaga) ha tenido que recurrir al botón del pánico después de que la familiar de una paciente la amenazara con agredirla físicamente si no atendía de inmediato a su hija. Según ha informado el Sindicato Médico de Málaga (SMM), la facultativa recibió hasta dos advertencias de que le darían un puñetazo en caso de no acceder a la petición.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de septiembre, cuando la médica se encontraba tratando a un paciente de especial complejidad. En ese momento, irrumpió en la consulta la familiar de otra usuaria, que comenzó a increparla y a exigir que atendiera a su hija. Pese a que la profesional le pidió que abandonara la sala, la mujer insistió en quedarse en la puerta y volvió a amenazarla con golpearla.

La doctora advirtió entonces que avisaría a seguridad, pero la acompañante reiteró la amenaza. Ante esta situación, la facultativa cerró y aseguró la puerta de la consulta, activó el botón del pánico y esperó la llegada de los vigilantes, quienes la ayudaron a trasladar a su paciente a otra estancia y abandonar la sala.

Posteriormente tuvo que intervenir la Policía, y la médica presentó denuncia dos días más tarde. El juicio se celebró el 10 de septiembre, aunque por el momento se desconoce el fallo.

El Sindicato Médico de Málaga ha denunciado públicamente este nuevo episodio de violencia, que eleva a 39 el número de agresiones a facultativos en la provincia en lo que va de año. La organización reclama a la Administración que garantice la seguridad de los profesionales en su puesto de trabajo y lamenta la “falta de respeto y educación” hacia el personal sanitario.

Este jueves, médicos del SMM realizaron una concentración de 15 minutos a las puertas de las Urgencias del Hospital de Antequera para mostrar su rechazo a estas conductas violentas.