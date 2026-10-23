Detenidos por dar a su bebé en adopción ilegal a una pareja de Málaga: “O la regalaban o la tiraban a la basura”

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional detiene a los padres biológicos de una bebé de seis meses y al intermediario por una adopción ilegal tras entregar a la menor a una pareja en Málaga. La pareja receptora acudió a los servicios sociales alegando que acogieron a la niña porque la madre amenazaba con tirarla a la basura y presentaba signos de malos tratos y desnutrición. Los padres biológicos denunciaron un falso secuestro por encapuchados un mes después de que la bebé ya estuviera bajo la tutela de los servicios de protección de menores. Los progenitores enfrentan cargos por delitos contra los derechos familiares, malos tratos y denuncia falsa, mientras que la pareja acogedora permanece investigada.

La Policía Nacional ha detenido en Cartagena (Murcia) a los padres biológicos de una bebé de 6 meses y al hombre que habría mediado para entregarla a una pareja que se la llevó a Málaga. Los investigadores lo tratan como "una adopción ilegal".

El caso salió a la luz cuando esa pareja se presentó en los servicios sociales de Campanillas, más de una semana después de quedarse con la niña. Allí contó que la madre biológica se la había entregado en Alicante porque "o la regalaban o la tiraban a la basura".

Un mes después, los padres de la pequeña denunciaron en Cartagena, la ciudad en la que viven, que unos encapuchados se la habían robado. La denuncia era falsa. La investigación la han llevado de forma conjunta el GRUME-UFAM de Málaga y el Grupo III de la UDEV de Cartagena.

El relato de la pareja

Cuando los agentes del GRUME-UFAM de Málaga conocieron los hechos, tomaron una primera declaración a la pareja que se había hecho cargo de la niña.

La pareja contó que la bebé le había sido entregada días antes en Alicante por dos personas, la madre biológica y un intermediario. Este último habría sido quien los puso en contacto y quien organizó la entrega.

Los dos aseguraron que, tras más de 15 años sin lograr ser padres, se les ofreció la posibilidad de criar a la niña porque su madre padecería problemas mentales y amenazaba con tirarla a la basura. Según su testimonio, decidieron acogerla.

Siempre según su relato, cuando la recibieron la pequeña presentaba signos evidentes de malos tratos y desnutrición. La mujer que se presentó como su madre habría atribuido esas lesiones al padre.

Fotos para la madre

Con la niña, la pareja se trasladó a Málaga y empezó a hacer una vida normal. En ese tiempo mantenía el contacto con la madre biológica por mensajería instantánea y le enviaba fotos de la pequeña para que viera que estaba en perfecto estado.

Las conversaciones se fueron tensando con reclamaciones y reproches. Fue entonces cuando la pareja decidió presentarse en los servicios sociales para contar lo ocurrido.

Ante la situación de desamparo de la menor, los agentes del GRUME de la Comisaría Provincial de Málaga contactaron con el Servicio de Protección al Menor de la Junta de Andalucía. Pedían que se iniciara de urgencia el procedimiento de desamparo y que se le asignara una familia de acogida provisional.

Al mismo tiempo, los investigadores analizaron las conversaciones entre los implicados y reunieron información sobre el entorno familiar de la bebé en las localidades murcianas de Jumilla y Cartagena. También hablaron con el Servicio de Protección y Tutela de Menores de la Región de Murcia y con el Hospital de Yecla, donde nació la niña.

Un secuestro que no existió

Hasta ese momento nadie había denunciado la desaparición de la menor. Los padres biológicos lo hicieron un mes después de que la pareja de Málaga la pusiera en manos de las autoridades.

En su denuncia contaron que su hija había sido secuestrada en la barriada de Las Seiscientas (Virgen de la Caridad), en Cartagena. Según su versión, un grupo de encapuchados los golpeó para llevarse a la niña y los amenazó para que no lo denunciaran. Añadieron que sabían que la pequeña estaba en Málaga.

Los investigadores de Cartagena hicieron las comprobaciones oportunas. Confirmaron que la menor ya estaba en manos de la entidad pública de protección y vivía con una familia de acogida provisional.

Con la denuncia descartada por falsa y con lo que ya habían reunido los agentes de Málaga, la Policía detuvo a los tres implicados. Los padres biológicos, de 23 y 37 años, están acusados de delitos contra las relaciones familiares, contra los derechos y deberes familiares, malos tratos en el ámbito familiar y contra la Administración de Justicia.

Al intermediario, un hombre de 38 años, se le atribuye un delito contra las relaciones familiares. La pareja que se quedó con la niña en Málaga no ha sido detenida y figura como investigada por estos mismos hechos.