Operarios trabajan en la limpieza y retirada de lodos en una calle de Málaga afectada por las lluvias esta noche. Junta de Andalucía

La lluvia de la dana Adam golpea con fuerza Málaga: 120 litros en una hora, sótanos inundados y calles anegadas

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LO ESENCIAL Las claves La DANA Adam azota Málaga dejando hasta 120 litros por metro cuadrado en tres horas, lo que provocó la activación del aviso rojo de la Aemet durante la madrugada en la Axarquía. El temporal causa inundaciones en la barriada de El Palo, sótanos anegados, desprendimientos en carreteras, cortes de luz y la intervención de los bomberos para rescatar a personas atrapadas. El servicio de emergencias 112 ha gestionado cerca de 100 incidencias en Málaga y más de 350 en toda Andalucía desde el inicio del episodio meteorológico, sin registrarse daños personales. La Aemet mantiene activos los avisos meteorológicos para este domingo en toda la provincia de Málaga, alcanzando el nivel naranja en la comarca de Ronda.

Adam se ha dejado notar en Málaga. Las precipitaciones llegaron con fuerza a la provincia de Málaga y la capital en el momento en que la noche cayó. Una tormenta anegó sótanos, cortó calles e inundó vías en la barriada del Palo dejando una imagen que nunca antes se había visto.

La intensidad con la que Adam descargó en la capital fue tal que en tan solo tres horas se registraron 120 litros por metro cuadrado, 60 de ellos en una media hora. Además, también se dejó notar en la Axarquía.

Ante la fuerza de las precipitaciones que pillaron a muchos desprevenidos, la Aemet activó el aviso rojo en esta comarca hasta las 3.00 horas y elevó a naranja el resto de avisos en la provincia.

Aprovecho estas impactantes imágenes de #ElPalo para decir que, aunque no tenemos imágenes de la propia tormenta, al ser nocturna, el radar doppler confirma que la tormenta ha tenido claras señales de rotación sobre el mar. Es decir, ha sido una tormenta supercelular la que ha afectado al barrio malagueño, donde varias estaciones han medido más de 120 mm en menos de 1 hora. Una bestia en toda regla. — Storm Málaga (@Storm_Malaga) October 18, 2026

Así, según ha informado el Servicio de Emergencias 112, desde las 00.12 horas han gestionado más de medio centenar de avisos por las fuertes lluvias, la mayoría procedentes de la barriada de El Palo, principalmente por anegaciones de viviendas y calzadas y caída de árboles.

Gran parte de las alertas informaban de que había sótanos de viviendas inundados, calles anegadas de agua y alcantarillas levantadas de la cantidad de agua que estaba cayendo.

Cortes de luz y atrapados en coches

También en Málaga capital, a las 23.57 horas de ayer sábado, se recibió un aviso por diez personas atrapadas en la zona del túnel de la playa del Peñón del Cuervo.

La acumulación de agua, que les llegaba por encima de los tobillos, les impedía salir del lugar. Los Bomberos intervinieron en el operativo y el incidente quedó resuelto sin mayores consecuencias.

Las precipitaciones han ocasionado asimismo incidencias en el suministro eléctrico en Málaga capital y Estepona, además de desprendimientos y problemas en la circulación por carretera.

La comarca malagueña de la Axarquía ha permanecido durante tres horas bajo aviso rojo por lluvias, ya finalizado. La Agencia Estatal de Meteorología remitió el aviso rojo, por observación, que ha estado vigente hasta las 03.00 horas de la madrugada.

Además, el Centro de Gestión de Tráfico comunicó a las 00:45 horas de este domingo el corte total de la MA-3101, a la altura de los kilómetros 1 y 25, en ambos sentidos, debido a desprendimientos.

La Agencia de Emergencias de Andalucía insiste en pedir a la población que se mantenga la precaución ante la continuidad de las precipitaciones y el riesgo de nuevas inundaciones súbitas.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, mantiene activado el Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) en fase de emergencia, situación operativa 1, ante la continuidad de las lluvias y tormentas y su posible incidencia sobre el territorio.

Asimismo, permanecen activados 17 planes territoriales de emergencias de protección civil de ámbito local, doce en la provincia de Almería, cuatro en Málaga y uno en Granada.

Casi 100 incidencias desde que comenzó el episodio

Desde el comienzo del episodio, a las 12:00 horas de ayer sábado, y hasta las 07:00 horas de este domingo, el servicio 112 ha gestionado un total de 97 incidencias en Málaga.

Así, en Andalucía ascienden hasta las 357. Almería es la provincia con mayor número acumulado, con 143 emergencias, seguida de Málaga (97), Sevilla (60), Córdoba (26), Granada (20), Cádiz (siete), Jaén (tres) y Huelva (una). Hasta el momento los incidentes se han ido cerrando sin daños personales.

Del total de avisos, 236 han estado relacionados con anegaciones, principalmente por inundaciones, desbordamientos, desprendimientos y caída de árboles.

También se han gestionado 37 rescates y salvamentos, 38 anomalías en servicios básicos, 20 incidencias de tráfico, siete accidentes de circulación, cinco derrumbamientos o caídas y otras 14 emergencias relacionadas otras tipologías asociadas al temporal.

Avisos por lluvias este domingo

Para este domingo la Aemet mantiene avisos en toda la provincia. La Costa del Sol, Valle del Guadalhorce, la capital y la Axarquía llevan en alerta amarilla desde el pasado sábado y se mantendrá así las 21.59 horas de hoy.

En Ronda y Antequera se activarán a las 12.00 horas, siendo en la primera zona naranja y amarillo en la segunda hasta las 21.59 horas.