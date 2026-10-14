Nueva jornada negra en los Cercanías de Málaga: numerosos trenes con retraso y servicios suspendidos

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LO ESENCIAL Las claves La línea C-1 entre Málaga y Fuengirola sufrió una suspensión temporal entre Málaga María Zambrano y Plaza Mayor debido a una avería en la infraestructura. A pesar de que la avería fue subsanada rápidamente, las incidencias continuaron con la cancelación total del recorrido de un tren y la supresión de tramos entre Benalmádena y Fuengirola. Los retrasos acumulados en la línea C-1 alcanzaron hasta los 16 minutos en varios momentos de la jornada, obligando a reubicar a los pasajeros en circulaciones posteriores. La línea C-2 (Málaga-Álora) también se vio afectada con demoras de unos 15 minutos debido a una incidencia causada por el tren precedente.

Los usuarios de los Cercanías de Málaga han afrontado este miércoles una nueva jornada marcada por las incidencias, especialmente en la línea C-1, que conecta la capital con Fuengirola.

A los retrasos y las circulaciones que han dejado de cubrir determinados tramos se ha sumado una suspensión temporal del servicio entre Málaga María Zambrano y Plaza Mayor por una avería en la infraestructura.

La incidencia más grave se comunicó a las 17:13, cuando se ha anunciado la interrupción temporal de la circulación entre ambas estaciones.

Apenas dos minutos después, a las 17:15, una actualización de Renfe ha confirmado que la avería estaba subsanada y que los trenes irían recuperando progresivamente su frecuencia habitual.

Sin embargo, los problemas en la línea C-1 han continuado. En un aviso posterior, el servicio ferroviario ha informado de que el tren con salida prevista a las 17:40 desde Fuengirola y destino Málaga Centro-Alameda no prestaría servicio en todo su recorrido. Los viajeros serían encaminados a la siguiente circulación, prevista para las 18:00.

La sucesión de incidencias se había iniciado horas antes. A las 14:29, un tren con destino a Fuengirola acumulaba 16 minutos de demora a su paso por Málaga María Zambrano. A las 15:34, otra circulación con destino a Málaga registraba 15 minutos de retraso a su paso por Torremolinos.

Además, varios trenes de la C-1 han dejado de prestar servicio entre Benalmádena-Arroyo de la Miel y Fuengirola, tanto en dirección a la localidad costera como hacia Málaga. En esos casos, los viajeros fueron derivados a las siguientes circulaciones previstas.

Los problemas también alcanzaron a la línea C-2. A las 12:46 se comunicó que el tren que debía salir de Málaga Centro-Alameda a las 12:40 con destino a Álora lo haría con unos 15 minutos de demora, en este caso por una incidencia causada por el tren precedente.