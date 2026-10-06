Una imagen de un accidente en la A-357. Diputación de Málaga

Málaga suma 10 muertos más en sus carreteras interurbanas que hace un año: es la tercera provincia con más fallecidos

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LO ESENCIAL Las claves Málaga registra 36 muertos en carreteras interurbanas hasta el 4 de octubre, 10 más que hace un año, un incremento del 38,5%. La provincia es la tercera de España con más fallecidos en vías interurbanas, tras Madrid (48) y Barcelona (38), pese al descenso del 6% en el conjunto nacional. Los siniestros mortales suben de 26 a 31 y dejan 36 víctimas; Málaga concentra el 23,7% de las muertes en carreteras interurbanas de Andalucía. La distracción estuvo presente en 163 de los 504 accidentes con víctimas registrados hasta junio en la provincia, el 32,34% del total.

Las carreteras de Málaga van a contracorriente. Entre el 1 de enero y el 4 de octubre de 2026, 36 personas han perdido la vida en las vías interurbanas de la provincia, 10 más que en el mismo periodo del año pasado, según los datos provisionales del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El incremento supone un 38,5% y ninguna otra provincia española suma tantos fallecidos nuevos respecto a 2025. Le siguen Albacete, con 9 más, y Ciudad Real, Guadalajara y Palencia, con 8 cada una.

En el conjunto del país, la tendencia es la contraria. Las vías interurbanas españolas registran 829 muertos en lo que va de año, 53 menos que en el mismo periodo de 2025, lo que equivale a un descenso del 6%.

Con estas cifras, Málaga se coloca como la tercera provincia de España con más víctimas mortales en carretera, solo por detrás de Madrid, con 48, y Barcelona, con 38. Supera a Alicante (34), Sevilla (28) y Valencia (28), territorios con un volumen de población y tráfico comparable o incluso superior.

Hace un año ocupaba un lugar mucho más discreto en esta clasificación. Con 26 fallecidos a estas alturas de 2025, hasta 7 provincias la superaban.

El número de siniestros mortales también ha crecido, de 26 a 31. La diferencia entre ambos datos revela que varios accidentes de este año se han cobrado más de una vida: los 31 siniestros han dejado 36 fallecidos, cuando en 2025 cada accidente mortal se saldó con una sola víctima de media.

La excepción andaluza

El repunte malagueño contrasta con lo que ocurre en el resto de Andalucía. La comunidad suma 152 fallecidos en vías interurbanas, 18 menos que el año pasado, un descenso del 10,6%.

Solo Málaga y Sevilla empeoran sus registros. La provincia sevillana pasa de 22 a 28 muertos, mientras que las otras 6 provincias andaluzas reducen sus cifras. El caso más llamativo es el de Granada, que baja de 32 a 12 fallecidos.

Almería registra 19 víctimas mortales, frente a las 22 de 2025; Cádiz, 16, frente a 20; Huelva, 15, frente a 19; Córdoba, 14, frente a 16, y Jaén, 12, frente a 13.

Málaga concentra así casi 1 de cada 4 muertes en las carreteras interurbanas andaluzas, un 23,7% del total. Hace un año, ese porcentaje era del 15,3%. Sus 36 fallecidos superan a los de Almería y Cádiz juntas.

Un final de verano especialmente duro

La tendencia ya se apuntaba a mitad de año. A 16 de julio, la DGT contabilizaba 22 fallecidos en las carreteras de la provincia, 5 más que en el mismo periodo de 2025, y la A-7 concentraba 10 de esas muertes.

Desde entonces, la brecha se ha duplicado. Entre el 17 de julio y el 4 de octubre han muerto 14 personas en las vías interurbanas malagueñas, frente a las 9 del mismo tramo del año anterior.

Además, desde la DGT han especificado que entre el 1 de enero y el 30 de junio en la provincia se han producido un total de 504 accidentes con víctimas, de los cuales 163 se habrían producido por la distracción como factor concurrente. Es el 32,34% del total.

Esos 163 siniestros, además, arrojan un resultado de cinco fallecidos y 24 heridos hospitalizados. La edad media de estos fallecidos "por distracción" es de 53 años, frente a los 43 de los hospitalizados.

Una mirada atrás

Las cifras provisionales de la DGT recogen únicamente a las víctimas que fallecen en las 24 horas posteriores al siniestro solo en vías interurbanas. El balance anual consolidado del Ministerio de Interior incluye también las calles de los municipios y a quienes mueren en los 30 días siguientes, por lo que ambas series no son comparables entre sí.

Esa serie histórica dibuja una evolución en dos fases. Málaga alcanzó su peor dato del siglo en 2003, con 149 víctimas mortales. A partir de ahí, las muertes cayeron de forma casi continuada hasta tocar fondo en 2018, con 39.

Desde ese año, la curva ha vuelto a subir. La provincia registró 56 fallecidos en 2019, 51 en 2020, un año marcado por las restricciones de movilidad de la pandemia, 58 en 2021 y 60 en 2022.

En 2023 llegó a 70 víctimas mortales, la cifra más alta desde 2008, cuando murieron 93 personas. El último año cerrado en los informes, 2024, terminó con 65 fallecidos, 318 heridos hospitalizados y un total de 7.043 víctimas en 5.185 accidentes, según los datos de la Dirección General de Tráfico organizados por el Ministerio del Interior.

Ese año, Málaga fue la provincia andaluza con más accidentes con víctimas y con más víctimas en total, por delante de Sevilla. En fallecidos, solo la superó la provincia sevillana, con 71. Los 65 muertos malagueños representaron el 18% de los registrados en Andalucía.

La comparación con el arranque de siglo sigue siendo favorable. En 2000 murieron 116 personas en las vías de la provincia y 807 resultaron heridas de gravedad hasta requerir hospitalización, más del doble que en 2024.

Las distracciones, en el punto de mira

Los datos de este año coinciden con el arranque de una nueva campaña de vigilancia de la DGT centrada en las distracciones al volante. Del 5 al 11 de octubre, Tráfico desplegará controles en carretera y utilizará sus medios automatizados, como las cámaras instaladas en las vías, para detectar conductas como el uso del móvil, tanto en vías interurbanas como en ciudad.

Según el organismo, las distracciones son el factor concurrente más habitual en los siniestros viales. En 2025 estuvieron presentes en 15.707 casos en España, el 21% del total, y en 444 accidentes mortales, un 32%.

En la campaña del año pasado, celebrada del 6 al 12 de octubre, el 47,4% de las denuncias se impuso por utilizar el teléfono móvil mientras se conducía.

Málaga es una de las 17 provincias en las que voluntarios de la Federación Nacional de Lesionados Medulares y Otras Discapacidades Físicas (ASPAYM) acompañarán a los agentes durante los controles. Su presencia busca concienciar sobre las conductas de riesgo al volante y mostrar a los conductores las secuelas irreversibles que pueden dejar los accidentes de tráfico.