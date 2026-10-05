La Policía saca pecho del Plan Costa del Sol: 1.619 detenidos en dos años y medio y 12,4 millones de euros incautados

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional ha detenido a 1.619 personas en 892 operaciones del Plan Costa del Sol contra narcotráfico, contrabando y blanqueo de capitales en Málaga. Desde abril de 2024, el dispositivo ha intervenido 127 toneladas de hachís, 18,8 de cocaína, 6,1 de marihuana y 1,8 de MDMA y otras drogas. Las actuaciones han permitido incautar 12,4 millones de euros, 313 armas de fuego, 626 medios de transporte y bienes muebles valorados en 917.382 euros. El plan refuerza la presencia policial y los controles en vías públicas, zonas de ocio, urbanizaciones y puntos con aglomeraciones, mediante dispositivos aleatorios.

En la Costa del Sol hay representantes de la mayoría de clanes mafiosos del mundo, dedicados especialmente al tráfico de drogas con todo lo que ello conlleva de asesinatos, secuestros, torturas, robos, etcétera.

No es fácil acabar con eso. De hecho es prácticamente imposible. Pero hay que hacer todo lo que se pueda y la Policía Nacional puso en marcha en abril de 2024 el Plan Costa del Sol para luchar contra el crimen organizado.

Este lunes han emitido un comunicado de prensa para destacar todo lo conseguido hasta ahora. En este periodo la Policía Nacional ha detenido a 1.619 personas en 892 operaciones contra el narcotráfico, el contrabando y el blanqueo de capitales en la provincia de Málaga.

Se han incautado además 313 armas de fuego y 626 medios de transporte terrestre, marítimo y aéreo. Y, lo que es más importante y más le duele a los narcos, 12,4 millones de euros en metálico y en cuentas corrientes o activos, así como bienes muebles por valor de 917.382 euros.

Por otra parte, en estos dos años y medio han aprehendido 127 toneladas de hachís, 18,8 toneladas de cocaína, 6,1 toneladas de marihuana y 1,8 toneladas de MDMA, éxtasis y otros, así como 96.180 cajetillas de tabaco de contrabando.

"Son unos resultados magníficos que vienen a refrendar la importancia que tanto para la Policía Nacional como para el Gobierno de España tiene la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”, ha señalado Javier Salas, subdelegado del Gobierno en Málaga.

Si se amplía el grado de acción, Málaga también está dentro del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado que se ejecuta en las provincias de Cádiz, Málaga, Huelva, Almería, Granada y Sevilla.

En estas provincias se ha detenido a casi 34.500 personas entre 2018 y 2026 en cerca de 50.000 operaciones.

Desde el pasado 24 de septiembre se ha ampliado también a Málaga capital tras los tiroteos ocurridos en Barcenillas -en el que murió un joven inocente a manos de unos sicarios- y en un restaurante del Muelle 1 en el que hirieron a un narco turco.

Desde la Policía Nacional apuntan que el Plan Costa del Sol supone una mayor presencia policial uniformada en la vía pública para incrementar los controles a vehículos y personas, con dispositivos aleatorios en horarios y emplazamientos alternativos -para aumentar el factor sorpresa-, desplegándose las unidades por lugares donde se produzcan aglomeraciones de personas, especialmente en zonas comerciales y de ocio, sin olvidar, además, los filtros que la Policía llevará a cabo en urbanizaciones residenciales.