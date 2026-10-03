Venden una finca rústica de 8.000 m2 con casa de 450m2: "Con árboles frutales que generan 20.000 euros al año"

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LO ESENCIAL Las claves Una finca rústica en Coín, en el Valle del Guadalhorce, sale a la venta por 630.000 euros. La parcela tiene 8.000 m² y 180 aguacateros que, según la inmobiliaria, generan unos 20.000 euros anuales. La vivienda cuenta con 450 m², cinco dormitorios y tres baños distribuidos en tres plantas. La propiedad incluye piscina infinita, terrazas panorámicas y un garaje con opción de habilitar alojamiento independiente.

Cada vez más compradores buscan en el campo malagueño algo más que una casa con jardín: una propiedad que además pueda dar rendimiento.

Es lo que propone una finca que se anuncia en Idealista, situada en Coín, en el Valle del Guadalhorce, y que su gestora presenta como un negocio en funcionamiento.

La propiedad, ubicada en la partida de Los Alberos, cuenta con una parcela de 8.000 metros cuadrados plantada con 180 aguacateros.

Según Grapevine Properties, la inmobiliaria que la comercializa, estos árboles aportan aproximadamente 20.000 euros al año, una cifra que figura en el anuncio como estimación de la agencia.

El acceso a la vivienda se hace por un camino que atraviesa la plantación hasta la casa, situada en lo alto de una colina.

La vivienda tiene 450 metros cuadrados construidos, cinco dormitorios y tres baños, repartidos en tres niveles.

En el inferior hay un amplio garaje con cocina americana, un dormitorio y un baño, un espacio que, según el anuncio, podría convertirse en alojamiento independiente.

Una escalera conduce desde ahí a la planta principal, que reúne cuatro dormitorios y un baño.

El espacio es diáfano y da paso a un salón acristalado con mucha luz natural, pensado para aprovechar las vistas panorámicas del campo.

La planta superior está sin terminar. La agencia la describe como un lienzo en blanco con espacio para un par de dormitorios más.

Ya tiene un baño instalado y dos terrazas desde las que se domina el paisaje.

En el exterior destaca una gran terraza con piscina infinita orientada hacia los árboles y el campo.

La casa dispone además de aire acondicionado y jardín. Su certificado energético refleja un consumo de 382,6 kWh por metro cuadrado al año.

La finca se vende por 630.000 euros. La inmobiliaria destaca también su cercanía a la ciudad y su potencial como alojamiento independiente.