Reabre al baño la playa de San Andrés en Málaga tras los análisis óptimos de las aguas

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LO ESENCIAL Las claves La playa de San Andrés reabre al baño este sábado tras confirmar Salud niveles óptimos de E. coli en las últimas muestras. El Ayuntamiento de Málaga levanta la recomendación de evitar el baño en todo el litoral municipal, que afectaba también a Misericordia, Sacaba y Campo de Golf. La presencia de E. coli se detectó tras las lluvias y los alivios puntuales del sistema de saneamiento, destinados a evacuar pluviales y prevenir inundaciones. El 58% del suelo consolidado de Málaga dispone de redes separativas de aguas pluviales y residuales; los sistemas unitarios predominan en las zonas más antiguas.

La playa de San Andrés reabre al baño este sábado tras la resolución de la Consejería de Salud que certifica que la concentración del parámetro de Escherichia coli (E. coli) se encuentra dentro de los niveles óptimos, una vez analizadas las últimas muestras recogidas.

Así, se levanta la recomendación de evitar el baño en todo el litoral del municipio, según han confirmado desde el Ayuntamiento de Málaga.

Cabe recordar que la recomendación de evitar el baño tanto en la playa de San Andrés como en las playas de Misericordia, Sacaba y Campo de Golf por parte del Ayuntamiento se produjo el pasado miércoles, al detectarse en las muestras tomadas el martes 29 por la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) la presencia de la bacteria E. coli.

Esta situación fue consecuencia de los alivios puntuales que se produjeron el pasado lunes, 28 de septiembre, a raíz de las lluvias registradas durante el periodo en el que se mantuvo activo el aviso amarillo por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), según han indicado.

Debido a estas precipitaciones, se registraron alivios en distintos puntos, conforme a la normativa vigente, para evacuar las aguas pluviales mezcladas con una fracción de residuales procedentes de aquellas zonas de la ciudad con sistemas unitarios de saneamiento en los que las pluviales confluyen en las redes que conducen las residuales hasta las depuradoras.

Estos vertidos puntuales, conocidos técnicamente como desbordamiento del sistema de saneamiento en episodios de lluvia, están previstos en el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía (artículo 48 del Decreto 109/2015), "ya que no se trata de un fallo del sistema, sino de una respuesta a la función prioritaria de la red en momentos de lluvias, que es evacuar las aguas pluviales y evitar inundaciones".

En este sentido, cabe destacar que el 58% de la superficie de suelo consolidado de Málaga cuenta con un sistema separativo, de forma que en caso de lluvias las aguas pluviales se evacúan sin mezclarse con las residuales.

Este porcentaje, que se sitúa muy por encima del resto de grandes ciudades españolas, se ha alcanzado como resultado tanto de la obligatoriedad de que todos los nuevos desarrollos urbanos deben ejecutarse con redes separativas establecida desde el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1983, como a la continua inversión municipal en obras específicas en zonas ya urbanizadas.

Entre las zonas con redes separativas, destacan los distritos de Teatinos y Churriana, la franja litoral de Carretera de Cádiz, el sector más occidental de Cruz del Humilladero o el arco norte del distrito Este.

Además, hay otro 17% de la ciudad donde, pese a que la mayor parte del agua de lluvia va a parar a las redes de pluviales (Guadalmar, Puerto de la Torre, Ciudad Jardín, Limonar, Miraflores del Palo, Cerrado de Calderón) en Emasa se considera mixto porque todavía quedan algunos sectores con tubería unitarias.

El 24% restante corresponde a los sistemas más antiguos de la ciudad, que abarcan fundamentalmente los distritos Centro, Bailén-Miraflores, Cruz del Humilladero y Carretera de Cádiz, que es donde siguen predominando sistemas unitarios.