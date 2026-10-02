Venden una finca de 6.897 m² con una casa rural de 300 m2 y piscina: "Impresionantes vistas panorámicas"

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LO ESENCIAL Las claves Una finca rústica en Coín, en el Valle del Guadalhorce, sale a la venta por 469.000 euros con acceso asfaltado y vistas panorámicas. La propiedad incluye una vivienda de 300 m² construida en 2012, con tres dormitorios, chimenea y un porche acristalado equipado con barra y cocina. La parcela de 6.897 m² cuenta con olivos, frutales, piscina privada, dos pozos y un depósito de agua de 100.000 litros. El inmueble dispone de un sótano diáfano de 150 m² y tiene AFO vigente, con documentación preparada para la transmisión según la inmobiliaria.

Quienes sueñan con cambiar el ruido de la ciudad por el campo tienen en el mercado inmobiliario de la provincia de Málaga propuestas para casi todos los gustos y presupuestos.

Una de las que ahora se anuncian en Idealista está en Coín, en el Valle del Guadalhorce, y combina una amplia vivienda, una parcela con olivos y recursos propios de agua.

La finca se encuentra en el Partido Moreta, a unos tres kilómetros del casco urbano y con acceso directo por carretera asfaltada.

Según la inmobiliaria que la comercializa, Geslawbrokers, el entorno es tranquilo y ofrece "impresionantes vistas panorámicas" del paisaje que la rodea.

La vivienda, construida en 2012, tiene 300 metros cuadrados en una sola planta principal. Dispone de tres dormitorios, salón-comedor con chimenea y cocina independiente.

Uno de sus elementos más llamativos es un porche acristalado con estructura de aluminio, equipado con barra y cocina, pensado para aprovechar la luz natural durante todo el año y funcionar como salón de invierno o comedor con vistas al campo.

A ello se suma un sótano diáfano de 150 metros cuadrados. Según el anuncio, ya cuenta con escaleras y puede conectarse con la casa para ganar espacio habitable o convertirse en una segunda vivienda independiente.

También podría servir como zona de invitados o como apartamento turístico o de alquiler rural.

La parcela, de 6.897 metros cuadrados, es prácticamente llana y de fácil mantenimiento. Alberga una extensa plantación de olivos de secano y varios árboles frutales, además de amplias zonas para el ocio y el cultivo.

Está completamente vallada y tiene puerta de acceso automática. En el exterior hay una piscina privada.

La finca también tiene cierta autonomía de recursos. Cuenta con suministro eléctrico, dos pozos de agua propios y un depósito de 100.000 litros, que según la inmobiliaria bastan para el consumo doméstico y el riego, según se detalla en el anuncio.

La calefacción es eléctrica y el inmueble dispone de plaza de garaje y trastero.

Un aspecto relevante es su situación urbanística. Se trata de una finca rústica con AFO (Asimilado Fuera de Ordenación) concedido y vigente, que ampara la vivienda, los suministros y las construcciones.

Según la inmobiliaria, la documentación está al día y lista para la transmisión.

La propiedad se vende por 469.000 euros. La agencia la presenta como una opción válida tanto para residencia habitual o segunda vivienda como para explotación agrícola o proyecto de turismo rural.