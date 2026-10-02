Vista de la cárcel de Alhaurín de la Torre, en la provincia de Málaga. Google Earth

Funcionarios de la prisión de Alhaurín de la Torre denuncian que los narcos siguen operando desde el interior de la cárcel

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LO ESENCIAL Las claves El sindicato TAMPM denuncia que la prisión de Alhaurín de la Torre concentra a numerosos miembros de organizaciones criminales de alta peligrosidad. Los funcionarios aseguran que algunos narcos continúan dirigiendo sus redes desde la cárcel; a un integrante de una banda serbia le hallaron dos móviles. También alertan de intentos de introducir teléfonos, drogas y otros objetos prohibidos mediante drones, especialmente en el módulo 9. TAMPM reclama más información sobre los internos, critica la falta de coordinación con la dirección y pide el cese del director de Málaga I.

En la Costa del Sol están todas las mafias. Muchos de estos narcos y criminales son detenidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y son trasladados a la prisión de Alhaurín de la Torre.

La mayoría, como pueden imaginar, son de alta peligrosidad. De hecho, a esta cárcel fueron trasladados hace apenas dos semanas varios narcos serbios que estaban torturando a dos personas en un chalé de Estepona.

Desde el sindicato de funcionarios de prisiones TAMPM denuncian que esta cárcel de Alhaurín de la Torre "se ha convertido en uno de los principales puntos de concentración de delincuencia organizada dentro del sistema penitenciario español".

En este sentido, afirman que varios de estos narcos siguen manejando sus redes criminales desde el propio interior de la cárcel. Afirman que, precisamente a uno de los integrantes de la banda serbia, le encontraron dos teléfonos móviles, lo que provocó su traslado.

Los funcionarios también aseguran que en el módulo 9 hay otros grupos de delincuentes a los que les llegan drones para intentar meter en la cárcel móviles, drogas u otros elementos prohibidos.

Falta de información

Este sindicato critica que los funcionarios de prisiones no saben exactamente con qué reclusos están tratando a diario. No tienen toda la información de esas personas, las bandas en las que están y sus riesgos.

Piden que se les informe de quiénes son "porque esa información es también prevención y seguridad" y afirman que no hay una buena coordinación con la dirección del centro penitenciario, a la que acusan de practicar el "hermetismo".

El sindicato afirma que, cuando detectan problemas, simplemente trasladan a los presos de unos módulos a otros.

"No se puede combatir el crimen organizado a ciegas. Un funcionario que desconoce a quién tiene delante trabaja en inferioridad de condiciones", exponen.

Este sindicato pide el cese del director del Centro Penitenciario de Málaga I porque "la dimensión actual del problema de la delincuencia organizada exige una estrategia de seguridad, coordinación e información muy diferente a la que se está desarrollando".