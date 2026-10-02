Alfonso Herrero, capitán del Málaga CF: "Cada comunicación que hacemos tiene un valor y también representa al club"

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LO ESENCIAL Las claves Alfonso Herrero defiende que los futbolistas se formen en marketing y comunicación para comprender el valor e impacto de sus acciones. El capitán del Málaga CF reclama una mayor implicación de los jugadores en la estrategia de los clubes, tanto hacia el exterior como dentro de las entidades. MARCO APECOM reunió a profesionales de LALIGA, Blinkfire y Málaga CF para analizar la evolución del marketing y la comunicación deportiva. La jornada abordó el papel de la marca, el big data, los patrocinios y las redes sociales en la relación entre clubes, deportistas y aficionados.

La forma de jugar de los futbolistas ya no es lo único que importa cuando salen al terreno de juego durante los partidos. Ahora también entra en la ecuación su imagen, sus redes sociales y su capacidad para conectar con los aficionados.

Este ha sido uno de los temas que se han abordado en el MARCO APECOM, donde Alfonso Herrero, capitán del Málaga CF, destacó durante la segunda edición de MARCO APECOM la necesidad de que los jugadores tengan un papel más activo en el marketing y la comunicación deportiva.

“Hace falta que los futbolistas nos formemos y entendamos cuál es nuestro valor”, apuntó el portero blanquiazul, protagonista de la jornada organizada ayer jueves por la Asociación de Publicistas, Empresas de Comunicación y Marketing de Málaga (APECOM), que reunió en la Fábrica de Cervezas Victoria a profesionales de LALIGA, Blinkfire y Málaga Club de Fútbol para analizar cómo están evolucionando el marketing y la comunicación en el deporte.

El capitán del Málaga CF, invitado especial de la mesa redonda y profesional formado además en Marketing y Dirección de Entidades Deportivas, defendió que los jugadores deben comprender mejor el impacto que tienen sus propias acciones de comunicación.

“Cada comunicación que hacemos tiene un valor y también representa al club. Entiendo que el fútbol es un negocio, pero creo que debe ir de la mano de las emociones de los futbolistas”, señaló Herrero.

En este sentido, el jugador reclamó además una mayor implicación de los futbolistas en la estrategia de los clubes: “Cada vez asumimos roles más importantes y debemos dar un paso al frente, estar más presentes y entender mejor todo lo que ocurre, no solo hacia fuera, sino también dentro del propio club”.

De la marca al dato: las claves del nuevo marketing deportivo

La jornada, patrocinada por la Junta de Andalucía, contó con la participación de profesionales de distintos ámbitos de la industria deportiva y estuvo conducida por la periodista Cristina Mena.

Ángel Fernández Fernández, director de Marca y Estrategia de LALIGA y miembro de su Comité Ejecutivo y Comité de Dirección, abordó la importancia de construir y potenciar la identidad de marca en los clubes y en la propia competición.

Su intervención recorrió cuestiones como la estrategia, la publicidad, el branded content y la activación de patrocinios.

La perspectiva de los datos llegó de la mano de Paula Toledo Viguer, directora of Customer Success de Blinkfire, que analizó las posibilidades del big data aplicado al marketing deportivo para medir el valor y el retorno que generan las marcas en diferentes entornos, desde los estadios y las retransmisiones hasta las redes sociales.

Por su parte, Ana Fernández, responsable de Marketing del Málaga Club de Fútbol, trasladó la realidad del trabajo diario de un club profesional, abordando las campañas y activaciones comerciales, la gestión de patrocinios, los contenidos y la relación con los aficionados.

Las tres perspectivas confluyeron en una mesa redonda moderada por Mara Rubio, vicepresidenta de APECOM.

El debate permitió poner en común cómo los datos, la estrategia de marca y la participación de los propios deportistas están modificando la forma en la que los clubes se relacionan con sus públicos, sin perder de vista el componente emocional que caracteriza al deporte.