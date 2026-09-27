Dos heridos en una explosión de gas en un asador de pollos en la Estación de Cártama: parte del local se ha derrumbado

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Las claves Generado con IA Dos trabajadores han resultado heridos tras una explosión de gas en un asador de pollos en la Estación de Cártama, Málaga. La explosión provocó un incendio y el derrumbe parcial del local, además de daños en negocios y viviendas cercanas. Los heridos fueron evacuados en helicóptero al hospital, siendo el propietario el más afectado por la deflagración. Las autoridades investigan el suceso y han intervenido bomberos, Inspección de Trabajo y la compañía de gas.

Dos hombres han resultado heridos en una explosión de gas que ha tenido lugar en un asador de pollos de la Estación de Cártama, en el municipio de Cártama (Málaga). Los heridos son dos trabajadores del establecimiento que han sido evacuados en helicóptero a un hospital tras la deflagración, según han informado el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía.

Al parecer, la brutal explosión ha provocado un importante incendio y se ha derrumbado parte del techo del local. Además, ha dañado los locales anexos, una tienda de colchones y el bar Gregorio, que ha mandado un mensaje de ánimo al propietario del asador en sus redes sociales.

"Hoy, lamentablemente, Casa Gregorio no podrá atender a sus clientes debido al incendio ocurrido en el local de al lado. Por seguridad y dadas las circunstancias, permaneceremos cerrados durante el día de hoy. Desde Casa Gregorio queremos mandar todo nuestro ánimo y apoyo a nuestro vecino, deseándole una pronta recuperación y que todo pueda volver a la normalidad lo antes posible", han escrito.

Al parecer, el propietario del negocio es el que se ha llevado la peor parte de la explosión. La otra trabajadora que se encontraba en el local sufre heridas menos graves.

Los hechos han ocurrido sobre las 9.50 horas, cuando varias personas han llamado al 112 alertando del suceso en un local de la avenida Andalucía de Estación de Cártama.

Desde el 112 se ha informado del suceso a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales, al igual que a la compañía responsable del suministro de gas, para tratar de esclarecer los hechos.

Fuentes de Bomberos han indicado que la deflagración de una bombona en la pollería es la que habría provocado el incendio y el derrumbe del local, así como daños por las llamas en los establecimientos colindantes y afectación por humo en las viviendas situadas en las plantas superiores. Finalizadas las labores de extinción y aseguramiento de la zona, han procedido a la limpieza de la calzada, retirando los escombros y cristales generados por la explosión