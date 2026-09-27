La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias y tormentas en Málaga este lunes: se esperan más de 15 litros en una hora

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Las claves Generado con IA La AEMET activa el aviso amarillo por lluvias intensas y tormentas en Málaga este lunes 28 de septiembre. Se prevén más de 15 litros por metro cuadrado en una hora en las comarcas de Antequera y Sol y Guadalhorce, entre las 07:00 y las 15:00 horas. Las temperaturas máximas descenderán notablemente, pasando de valores veraniegos a máximas de 22-25 grados en las zonas afectadas. La probabilidad de lluvias es muy alta en toda la provincia, aunque no hay avisos en Ronda ni Axarquía, donde también se esperan precipitaciones y bajada de temperaturas.

Málaga empezará la semana con paraguas abiertos. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este lunes 28 de septiembre el aviso amarillo por fuertes lluvias en dos zonas de la provincia, la comarca de Antequera y Sol y Guadalhorce.

El aviso estará en vigor desde las 07.00 horas hasta las 15.00 horas. Durante esa franja se esperan precipitaciones de más de 15 litros por metro cuadrado en una hora, y no se descartan tormentas.

El mapa de avisos dibuja una amplia franja amarilla que atraviesa la provincia de norte a sur. En el interior abarca Antequera y su comarca, en el límite con la provincia de Sevilla. En la costa se extiende desde Málaga capital hacia el oeste, pasando por Marbella, e incluye también el valle del Guadalhorce.

Quedan fuera del aviso la Serranía de Ronda y la Axarquía, donde por el momento no se ha activado, al menos de momento, ningún nivel de alerta para esta jornada.

Una vaguada en altura

El origen de este cambio de tiempo está en una vaguada en altura, una zona de bajas presiones en las capas altas de la atmósfera, que llegará este lunes a la comunidad. Desde la Aemet explican en sus redes sociales que este fenómeno "inestabilizará la situación atmosférica y generará algunos chubascos en diversas zonas de Andalucía con alguna tormenta ocasional".

La lluvia no llegará sola. El organismo avanza también un "descenso muy acusado de las temperaturas máximas", que pondrá fin a los valores todavía veraniegos de los últimos días de septiembre.

La semana por zonas

En Málaga capital, las máximas pasarán de los 29 grados de este domingo a 25 el lunes. La probabilidad de lluvia alcanzará el 95% entre las 06.00 y las 12.00 horas y seguirá en el 80% por la tarde, para bajar al 40% por la noche, cuando el viento rolará a poniente. El martes el sol volverá a imponerse y el termómetro recuperará los 28 grados, con 29 el miércoles y 28 el jueves. La lluvia podría regresar al final de la semana, con un 55% de probabilidad el viernes y un 75% el sábado.

El litoral de Marbella, también dentro del aviso amarillo, vivirá el lunes su día más lluvioso de la semana. La probabilidad de precipitación empezará en el 80% de madrugada, tocará el 100% por la mañana y se mantendrá en el 90% por la tarde. La máxima bajará de 29 a 25 grados. A partir del martes el tiempo se estabilizará, con máximas de 28 y 29 grados y mínimas que no bajarán de los 20. Como en la capital, el fin de semana traerá de nuevo opciones de lluvia, con un 40% el viernes y un 70% el sábado.

La comarca de Antequera registrará el descenso más acusado de las máximas, que caerán de los 29 grados de este domingo a 22 el lunes, con una mínima de 16. La lluvia será casi segura entre las 06.00 y las 12.00 horas, con un 100% de probabilidad, y seguirá en el 80% por la tarde. El viento del sur, que este domingo soplará con rachas de hasta 45 kilómetros por hora, perderá fuerza el lunes. El martes las máximas subirán a 27 grados y el miércoles y el jueves llegarán a 29, antes de un sábado con un 80% de probabilidad de lluvia.

Ronda, sin aviso activo, tendrá uno de los lunes más húmedos de la provincia según la previsión de AEMET. La probabilidad de lluvia será del 100% tanto por la mañana como por la tarde, y las máximas bajarán de 28 a 22 grados, con mínimas de 16. El martes el cielo se despejará y el termómetro subirá a 27 grados, hasta los 29 del miércoles y el jueves. El sábado será el día más fresco del final de la semana, con 24 grados de máxima y un 85% de probabilidad de lluvia.

En la Axarquía, también sin aviso, Vélez-Málaga afrontará el lunes con un 100% de probabilidad de lluvia por la mañana y un 85% por la tarde. La máxima bajará de 30 a 26 grados, el descenso más suave de la provincia. La recuperación será rápida, con 29 grados el martes y 30 el miércoles, las temperaturas más altas de Málaga en toda la semana. El jueves y el viernes se mantendrán en 29 grados, y el sábado la probabilidad de lluvia subirá al 70%.