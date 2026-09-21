Patricia Navarro, este lunes anunciando su candidatura a la reelección como presidenta del PP en Málaga. PP

Patricia Navarro se presentará a la reelección como presidenta del PP en Málaga: "No hay fisuras ni conflicto"

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Las claves Generado con IA Patricia Navarro anuncia su candidatura a la reelección como presidenta del PP en Málaga en el próximo Congreso Provincial del partido. Navarro destaca la unidad y cohesión del partido, subrayando la ausencia de fisuras o conflictos internos en el PP malagueño. Durante su mandato, el PP ha logrado 48 alcaldías y un máximo histórico de 508 concejales, gobernando en municipios que suman el 90% de la población provincial. Elisa Pérez de Siles, reconocida por su labor, deja el acta de concejal pero continuará en la junta directiva del PP de Málaga.

Patricia Navarro fue elegida presidenta del PP en Málaga en 2022. Recibía un partido cohesionado y con grandes resultados electorales de la mano de Elías Bendodo. El reto era mantenerlo y así ha sido.

Han pasado cuatro años, toca elecciones internas en el partido y Navarro ha anunciado esta tarde que volverá a presentarse en el 15º Congreso Provincial del PP en Málaga que tendrá lugar los días 6 y 7 de noviembre en Málaga.

No hay dudas de que será reelegida. De hecho, ha recibido una gran ovación por parte de sus compañeros.

"Lo hago desde la humildad. He sido absolutamente feliz ayudando a cada uno en los ayuntamientos, la Diputación, el parlamento o el senado. Estoy orgullosa de pertenecer a esta gran familia y me queda ambición para seguir mejorando resultados y pelear voto a voto en cada rincón de esta provincia", ha señalado.

Previamente a la convocatoria del Congreso y de su anuncio, Navarro ha hecho balance.

"Hemos tenido de todo y ha habido que tomar decisiones difíciles, pero siempre ha estado el ánimo de hacer un partido más abierto, cercano y útil a una Málaga de progreso y moderna donde nadie se quede atrás", ha subrayado.

Patricia Navarro, en el centro, acompañada de alcaldes y directivos del PP de Málaga este lunes. PP

Navarro ha resaltado una y otra vez la unidad del partido. "La tranquilidad es que no hay fisura, conflicto ni fragmentación, manteniéndose el partido unido para afrontar los retos futuros", ha resaltado.

Los resultados electorales han acompañado y eso siempre reduce cualquier tipo de problema. "Hemos alcanzado objetivos electorales que no imaginábamos", ha indicado.

En este sentido Navarro ha hecho hincapié en que el PP cuenta actualmente con 48 alcaldías con un "máximo histórico" de 508 concejales.

Gobiernan en casi la mitad de los pueblos de la provincia, pero lo más importante es que esas localidades acaparan al 90% de la población.

Desde este lunes hasta los días 6 y 7 de noviembre cuando tendrá lugar el congreso, el PP provincial estará dirigido por una comisión gestora que estará encabezada por la alcaldesa de Torremolinos Margarita del Cid.

Uno de los momentos más emotivos de la junta directiva del PP de esta tarde ha sido el homenaje y reconocimiento de Navarro y del resto de alcaldes y directivos del PP a Elisa Pérez de Siles, que acaba de dejar el acta de concejal en el Ayuntamiento de Málaga después de muchos años de trabajo constante.

Pérez de Siles se va al sector privado, aunque Navarro ha adelantado que seguirá en la junta directiva del PP en Málaga.